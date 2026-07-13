國防部官員證實…陸潛射飛彈2路徑 只射1枚

中共於本月六日向南太平洋發射一枚「巨浪」潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ）。外界第一時間判斷，飛彈係由渤海發射，路徑鄰近日韓，彈種為最新的巨浪三型。然而，國安會秘書長吳釗燮卻在社群網站爆料，此枚飛彈係巨浪二型，由南海發射。軍方高層官員指出，中共確實對外通告兩處發射路徑，但最後只射了一枚。渤海方面的發射為何取消，是刻意叫停或機械故障，目前無從得知。

東京時間六日上午八時廿九分，日本海上保安廳「航行警告電傳廣播系統」（ＪＡＰＡＮ ＮＡＶＴＥＸ）宣告，在和歌山縣潮岬（本州最南端）以南海域，將有火箭殘骸掉落，並匡列警戒時間到八日早晨七時。

八日中午，中共宣布試射潛射彈道飛彈，順利命中目標，但對相關資訊並未透露。東京新聞圈隨即傳出消息，日本駐北京大使館直到九十分鐘前才接獲解放軍通知發射，日方不滿中方如此晚才告知。

當天下午，吳釗燮在個人Ｘ（推特）發文，除譴責中國，也宣稱飛彈為巨浪二型，並附上飛行路徑圖，顯示係由距離渤海兩千公里的南海發射，呂宋島東方有一處預告殘骸掉落水域。八日在立院外交及國防委員會，立委王定宇質詢時，國防部官員也說飛彈是巨浪二型，在廣東外海發射，並指當時潛艦係採浮航狀態，而非水下發射。

美方多個知名智庫，如美國海軍學會新聞（ＵＳＮＩ）、「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ），都在網站引述吳釗燮的說法。ＣＳＩＳ的文章並解釋，似乎中方同時告知日方與菲律賓，飛彈的助升火箭將在其外海墜落，但最後只發射南海方面的一枚。

國防部官員證實上述說法，指國軍確實先前掌握兩處飛彈發射的訊息，結果只有一處實際發射。至於為何會如此，原因難以確認。推斷可能的理由包括：裝備臨時故障、射擊區域有安全管制問題、防止相關參數外洩。

此外，國防部昨發布新聞稿表示，為深化國軍聯合防禦作戰韌性，驗證聯合作戰效能，將依年度聯合作戰演訓計畫，今天起至十七日，執行為期五天四夜的「聯合防禦操演」。