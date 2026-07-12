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國防部：明天起至17日 舉行5天4夜三軍「聯合防禦操演」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國軍將於13日起，舉行五天四夜的「聯合防禦操演」，想定作戰場景延續6月的「立即備戰操演」。圖為立即備戰操演期間，M1A2戰車在公路上前進。聯合報系資料照
國軍將於13日起，舉行五天四夜的「聯合防禦操演」，想定作戰場景延續6月的「立即備戰操演」。圖為立即備戰操演期間，M1A2戰車在公路上前進。聯合報系資料照

國防部今天（12）傍晚發布新聞稿表示，為深化國軍聯合防禦作戰韌性，驗證聯合作戰效能，將依年度聯合作戰演訓計畫，自明天起至17日（周五），執行為期五天四夜的「聯合防禦操演」。

國防部指出，本次演練為承接6月份「立即備戰操演」之作戰場景，主要訓練部隊於防衛作戰時期，在去中心化指管機制下，熟悉各項聯戰行動任務，強化軍種配合與協調運作，達成聯合國土防衛作戰目標。

國防部強調，此次操演採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，以狀況誘導各級指揮官與部隊，遂行資源與戰力整合。因應颱風遠離，各作戰區應同步與縣市政府保持聯繫，了解災後復原狀況；妥善規劃救災兵力與演訓序列的流路銜接，引導部隊由救災迅速切換回實戰演訓，以掌握國軍主場優勢，提升整體防衛作戰韌性。

國防部 國軍 韌性

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