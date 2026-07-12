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國防部：深化作戰韌性 7月13至17日實施聯合防禦操演
國防部今天表示，為深化國軍聯合防禦作戰韌性，明天起至17日止執行為期5天4夜的「聯合防禦操演」。此為承接6月「立即備戰操演」作戰場景，主要訓練部隊在去中心化指管機制下，熟悉各項聯戰行動任務，強化軍種配合與協調運作。
國防部晚間發布新聞稿表示，為深化國軍聯合防禦作戰韌性，驗證聯合作戰效能，將依年度聯合作戰演訓計畫自明天起至17日止，執行為期5天4夜的「聯合防禦操演」。
國防部指出，本次演練為承接6月「立即備戰操演」作戰場景，主要訓練部隊於防衛作戰時期，在去中心化指管機制下，熟悉各項聯戰行動任務，強化軍種配合與協調運作，達成聯合國土防衛作戰目標。
國防部強調，此次採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，以狀況誘導各級指揮官與部隊，遂行資源與戰力整合。
國防部提到，因應颱風巴威遠離，各作戰區應同步與縣市政府保持聯繫，了解災後復原狀況；妥善規劃救災兵力與演訓序列的流路銜接，引導部隊由救災迅速切換回實戰演訓，以掌握國軍主場優勢，提升整體防衛作戰韌性。
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