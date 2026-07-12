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聯合防禦操演13日實施 聚焦敵發航後、去中心指管

中央社／ 台北12日電

為強化戰力，繼國軍立即備戰操演後，明天起至17日將實施首次「聯合防禦操演」，聚焦敵發航後，並驗證去中心化指管，並落實聯合作戰行動要項，因此被視為漢光實兵關鍵暖身；惟考量颱風災後復原需求，規模是否調整待進一步觀察。

共軍近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，因應可能的潛在威脅。

國軍近期的重大演訓，除了已在6月22日至26日舉行完畢的立即備戰操演，首次舉辦的聯合防禦操演將於明天至17日實施，漢光42號實兵演習則在8月5日至14日進行。

國軍已調整「聯合作戰計畫」，保留「二時期」、刪除「三階段」，並在「經常戰備時期」增加「備戰部署」（0）、「二級、一級加強戒備」（1）；「防衛作戰時期」則增加「聯合反登陸及濱海打擊」（2）、「灘岸戰鬥」（3）以及「縱深防禦及持久作戰」（4）。

軍方人士表示，這一系列演訓因應敵情各階段威脅，著重點各有不同。已舉行完畢的「立即備戰操演」著重中共有所動作、敵軍尚未發航時，國軍如何快速應變，驗證初期備戰作為與平戰轉換速度（0至1）。

明天舉行的「聯合防禦操演」，軍方人士說明，為模擬偵獲敵軍發航並進入領海等威脅情境，置重點於三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」下執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與指管機制（C2），並落實「交戰規則」（ROE）。

他說明，由於漢光實兵將投入龐大兵力，前期聯合防禦操演至關重要，除能讓漢光演習更加完善，也能獲取更多經驗值與參數；同時，藉由讓平時較少駛出營區的車輛與裝備機動，實地驗證所屬戰術區域的作戰計畫，貫徹參謀本部聯合作戰行動要項，也因此聯合防禦操演可視為「替漢光實兵暖身」。

因此，參謀本部明天清晨下達聯合防禦操演演習命令後，循例將會有各式軍用儎臺實施機動、增援、開設指揮所等，並演練各自戰術區域不同作戰計畫，因此民眾將會在市區看到軍用車輛。雖然颱風巴威遠離台灣，但考量國軍部隊可能投入災後復原等任務，聯合防禦操演規模是否調整，仍待軍方高層進一步決定。

國軍 軍演 台海

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