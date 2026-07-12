35年前的今天 經國號試飛英雄伍克振少將的故事

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」上月開幕，展覽中紀錄35年前的今天，經國號試飛英雄、伍克振少將的故事，他當時試飛時為了保全飛航數據錯失跳傘關鍵時間，享年41歲。

臉書粉專「IDF經國號」今天也發紀念文指出，35年前的今天，清泉崗陽西營區航發中心大坪上，一架經國號戰機緩緩滑出，準備執行「低空高速飛機安定性試飛」；這是當天第3批試飛架次，看似平常的試飛任務，卻讓伍克振和他的10002原型機永遠停留在藍天之上。

翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」上月開幕。透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，也強調國機國造重要性。

故事館包括展示「經國號試飛英雄─伍克振少將」的內容，說明他是國機國造的推手與精神典範，1991年7月12日，伍克振試飛經國號時，錯失跳傘，勉力操控以保全飛航數據，傘繩擊中身體犧牲殉職，享年41歲。