濱指部本月編裝生效非成軍 魚叉飛彈交運進度不明預算遭凍結

海軍所轄濱海作戰指揮部本（7）月「編裝生效」，目前僅轄有岸置反艦飛彈機動化與固定陣地部隊的「海鋒大隊」與岸置地對海雷達監控部隊的「海洋監偵指揮部」。由於對美採購岸置魚叉飛彈接裝進度不明。立委提案凍結「魚叉飛彈海岸防衛系統」預算8000萬元，要求海軍提出書面報告說明，並經同意後，始得動支。

國防部月前發布，濱指部首任指揮官為原任國防部長辦公室參謀主任的海軍中將簡士淵。外傳濱指部整合有原海軍艦隊指揮部的海鋒大隊、海洋監偵指揮部、海軍131艦隊的光華6號飛彈快艇3個中隊整編升格而成，甚至將納入負責「機動飛彈車組」及「機動雷達車組」陣地防衛與安全警戒的海軍陸戰隊「防空警衛群戒護營」與海軍192艦隊所轄布雷大隊。但官員說明，濱海作戰指揮部目前尚未「成軍」，僅編裝生效，目前所轄暫僅海鋒大隊、海洋監偵指揮部兩個單位。

而濱指部主力新接裝的「魚叉飛彈海岸防衛系統」，進度始終不明，外傳有少量發射車、雷達車已交運開始接裝，但未獲軍方證實。立委近期提案指出，2026年度國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「魚叉飛彈海岸防衛系統」的「業務費─軍事裝備及設施」預算，編列289億7574萬1000元。此計畫自2021年度開始迄今歷年預算金額最高，且該計畫亦為2026年度軍事投資持續案的中預算金額最高者。

提案表示，軍應審慎評估其對敵進犯的嚇阻作用，並向國人說明如何提升海軍打擊武力。其中應包括規劃籌建機動飛彈車中隊的進度，以及交運進度與接裝狀況，因此凍結該項預算8000萬元，待國防部於2個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

我國耗資800餘億元向美國波音所採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統（HCDS），海軍在立法院宣稱首批飛彈將於2025年底至2026年初陸續接裝，由新成立的「濱海作戰指揮部」專責運用。但目前未傳實彈抵台的訊息。

另有立委也提案指出，2026年度國防部海軍司令部第8目「一般建築及設備」第2節「營建工程」項下「一般設施整建工程」的「彈藥庫儲新（整）建」預算編列3097萬元，是國防部海軍司令部鑑於機動飛彈所建置庫房龐大。規劃本島新、整修水雷或飛彈庫，以分散囤儲，前推預置，減少整補。考量海軍機動飛彈設施整建工程現仍執行中，且前已於國土韌性預算案內，為水雷前置預推，以3億4千萬餘元購置運輸載具，又以1億元執行南部魚雷庫儲設施整建。此2案所購置、規劃建置整修載具及設施，是否為達同一目的而重複編列，應先釐清，以免有浮濫編列浪費公帑的疑慮，因此凍結此項預算2000萬元，待國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。