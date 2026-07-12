傳國防部政策轉向 兩項武器性能提升案遭擱置

台灣長期以來由於外購武器裝備、系統不易，各軍種經常針對老舊裝備規畫性能提升案，不過近期傳出，國防部政策轉向，鼓勵各軍種推動採購新式設備，取代由作業維持費來提升武器性能。為此，陸軍M60A3射控系統提升、海軍S-70C反潛直升機性能提升案等，都已遭取消或擱置。

相關人士透露，國防部長顧立雄在國安會秘書長任內，就主張在國防預算充足下，軍事投資項目中，採購新式武器裝備預算，應高於作業維持費預算；若作維費用於老舊武器裝備的性能提升，即使性能提升後，效能還是與新式裝備有落差。此外，各軍種往往以作業維持費來提升老舊裝備性能，不斷提高作維費在國防預算的占比，造成新式裝備軍事投資預算的空間和比例遭壓縮。

據指出，國防部已政策指示，非有必要應避免提出老舊裝備的性能提升案，原則上將改以推動採購新式裝備來取代舊式裝備。

知情人士並舉例，中科院與義大利李奧納多子公司Leonardo DRS合作的M60A3戰車射控系統性能提升案，因欠缺效益遭陸軍叫停，僅更換引擎以維持妥善率；中科院和李奧納多也已將全案的焦點，轉向爭取國外市場。

另外，中共試射潛射洲際彈道飛彈，凸顯第一島鏈反潛作戰的重要性，但攸關海軍長程反潛戰力的S-70C反潛直升機已服役超過卅年，目前有時空環境轉變，美方對台此案態度鬆動，海軍已著手將採購MH-60R反潛直升機改列為優先項目。此外，空軍代號「太武山三號」現役C-130H運輸機性能提升案也已叫停，改以爭取採購十架全新的C-130J運輸機，取代現有機隊。