採購MK-48魚雷9年一彈未獲 海軍：魚雷產能不穩明後年才交付

海軍司令部2018年起編列預算，為劍龍級潛艦採購新型潛射長程重型導線魚雷，據信為MK-48 Mod 6 AT重型魚雷，包括24枚戰雷及4枚操雷，總經費54億6058.6萬元，至今9年一彈未獲，交付期程一再延後。立委近期質疑購案成效不明，提案凍結此案8000萬元預算，海軍司令部說明，美方因魚雷供應鏈問題，導致產能不穩，因此將魚雷交付期程延後至2027年度至2028年度。

立委提案表示，2016年度國防部海軍司令部第5目「一般裝備」的「長程潛射重型魚雷」預算編列2億元，但迄今執行成效不明，對能否達成年度目標，須釐清說明，因此凍結該項預算8000萬元，要求國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院預算評估報告也表示，海軍「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」首艘艦已完成海上測試驗收，但艦艇所需對美採購長程重型魚雷及支援測試裝備的交付期程，卻有再往後修調情事。

報告指出，海軍司令部早在2016年度提出「長程潛射重型魚雷案」需求，並自2018年度開始納編「長程潛射重型魚雷案」分年預算，計畫向美籌購新型潛射長程重型導線魚雷，原規畫辦理期程為2018年度至2028年度，但海軍於2024年5月14日修訂整體獲得規畫書，並將期程延後至2030年度。

報告指出，依國防部2025年4月24日就「長程潛射重型魚雷案」預算凍結而函送立法院書面報告指出：2024年美方修訂A4版發價書後遞交海軍；維持全案價款；將魚雷原交期2023年至2025年，調整為2025年至2026年；支援測試裝備，交付期程則由原2024年至2028年，調整為2025年至2030年。

海軍司令部則向立法院說明，此案截至2025年6月為止，是美方因魚雷供應鏈問題，導致產能不穩，因此將魚雷交付期程延後至2027年度至2028年度。

公開情報指出，MK-48魚雷採用主／被動聲納導引，並使用尾跡歸向技術，具備極佳的反艦與反潛能力；而劍龍級升級後配備游出式魚雷管，須對系統進行整合與驗證，才能確保能順利發射此型魚雷。