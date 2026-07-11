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憂作維費預算過高？傳國防部政策轉向 多項武器性能提升案遭擱置

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
近期傳出，國防部政策傾向不同意由作業維持費進行武器性能提升案。為此，包括陸軍M60A3射控系統等多項性能提升案，都已遭取消或擱置。圖為陸軍M60A3戰車（左）。聯合報系資料照片
近期傳出，國防部政策傾向不同意由作業維持費進行武器性能提升案。為此，包括陸軍M60A3射控系統等多項性能提升案，都已遭取消或擱置。圖為陸軍M60A3戰車（左）。聯合報系資料照片

軍方長期以來由於外購武器裝備、系統不易，各軍種經常針對老舊裝備規畫性能提升案，不過近期傳出，國防部現階段的政策轉向不同意由作業維持費進行武器性能提升案。為此，包括陸軍M60A3射控系統提升、海軍S-70C反潛直升機性能提升案，都已遭取消或擱置。

據指出，國防部認為，老舊裝備性能提升多以作業維持費來執行，長期以來以不斷提高作維費在國防預算中的占比，將造成新式裝備軍事投資預算的空間和比例遭壓縮，國防部已政策指示，非有必要應避免提出老舊裝備的性能提升案，原則上將改以推動採購新式裝備來取代舊式裝備。

相關人士透露，國防部長顧立雄在國安會秘書長任內，就曾表達在國防預算充足下，國防部的軍事投資項目預算採購新式武器裝備，應高於作業維持費預算，若作維費預算部分用於老舊武器裝備的性能提升，即使性能提升後，效能還是與新式裝備有落差，因此顧擔任國防部長後，也推動這種理念。

為此，傳出三軍多項裝備性能提升案均遭擱置，並且明確轉向改提新式裝備的採購案。例如中科院與義大利李奧納多子公司Leonardo DRS合作的M60A3的射控系統性能提升案，就被視為鉅額投資缺乏效益，遭陸軍主張叫停，僅更換引擎以維持妥善率。中科院和李奧納多在陸軍取消後續計畫後，也已將全案的焦點，轉向爭取國外市場。

另外，海軍現役S-70C反潛直升機已服役超過30年，海軍多年前就規畫採購美軍現役MH-60R反潛直升機，不過全案受到美方不對稱戰略調整以及報價調漲等影響而遭擱置，海軍改為爭取為現有的S-70C機隊進行雷達、反潛裝備性能提升，不過由於國防部已表達不同意，同時由於時空環境轉變，美方對台軍售MH-60R態度有鬆動跡象，因此海軍已著手將採購MH-60R反潛直升機改列為優先項目。

除了海陸軍之外，空軍代號「太武山三號」現役C-130H運輸機性能提升案也已叫停，改以爭取採購10架全新的C-130J運輸機，取代現有機隊。

近期傳出，國防部政策傾向不同意由作業維持費進行武器性能提升案。為此，包括陸軍M60A3射控系統等多項性能提升案，都已遭取消或擱置。圖為中科院在官網公布M60A3戰車升級砲塔，指砲塔具備數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，可強化M60A3戰車打擊力。圖/截自中科院官網
近期傳出，國防部政策傾向不同意由作業維持費進行武器性能提升案。為此，包括陸軍M60A3射控系統等多項性能提升案，都已遭取消或擱置。圖為中科院在官網公布M60A3戰車升級砲塔，指砲塔具備數位式射控、全電力砲控及高解析觀瞄等系統，可強化M60A3戰車打擊力。圖/截自中科院官網

國防部 國防預算 中科院

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