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國安法官許凱傑：中共間諜活動擴及司法灰色地帶

中央社／ 華盛頓10日專電

台灣法官許凱傑今天在華府智庫論壇指出，中共對台間諜活動出現全面擴大、建立連結與司法灰色地帶行動等3項變化。台灣現有法律可確認部分風險，但不易處理拘捕與漸進式危機。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的「台灣的制度性防衛：對抗中共滲透與跨國鎮壓」研討會，與哈德遜中國中心主任余茂春進行對談。

許凱傑指出，過去10年中共主要對台間諜活動至少出現3項變化。

首先從最有價值目標擴大到最低價值資訊。過去大家認為間諜多屬高階軍事人員，涉及敏感武器、雷達站地點等資訊，如今所有人都是目標，包括部隊伙食與訓練計畫等。中共情報人員以網路平台做工具，接觸專業人士。

第2，由個人招聘擴大至建立社群連結，過去大部分案件被告僅有1至3人，如今可超過10人，甚至15人、20人。

第3，由刑事案延伸至司法灰色地帶行動，包括在同學會、同鄉會與研究機構等進行。中共透過合法途徑，大量試探民主國家的體制。

他分析，以台灣為例，也許可確認部分風險所在，但不易逕行拘捕或處理漸進式危機，這屬於法律的弱點。即使台灣有完整司法體系，但很難確認與防止這些風險。

他以印太戰略智庫執行長矢板明夫遇襲為例指出，案件沒有特別司法工具適用，只能以一般騷擾或攻擊案處理。

余茂春關注，美國有「外國代理人登記法」、「外國情報監聽法」等法律處理境外勢力介入問題，台灣是否有足夠法律處理外國對台進行間諜與滲透？

許凱傑說明，美國「外國情報監聽法」適用於調查過程期間，台灣也有相關程序，法官可決定簽發搜索令，但沒有以國安為由，如「外國情報監聽法」之下的搜索令。另台灣在2024年於刑事系統下設立國安專庭，可處理間諜案件。

間諜 國安 中共

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