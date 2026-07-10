颱風巴威來襲 國軍第四、五作戰區落實防災整備

颱風巴威來襲，國軍第四、第五作戰區完成防颱整備工作。第四作戰區今天表示，已預置兵力配合地方政府完成災防整備；第五作戰區提到，完善各項災防整備工作及機具調度規劃，確保部隊接獲命令後能迅速投入救災任務。

第五作戰區表示，所屬部隊全面執行各項防颱整備工作，除針對營區易受風雨影響設施實施安全檢整外，亦同步完成各式工兵機具整備作業，針對挖土機、裝載機、傾卸車及發電機等重要救災裝備，逐項執行性能檢查、油料補充及機械保養，確保裝備妥善堪用，隨時具備投入災害搶修、道路清理及災後復原等任務能力，提升整體災防應變韌性。

第五作戰區表示，秉持「超前部署、預置兵力、隨時應變」原則，嚴密掌握天候變化與災情發展，完善各項災防整備工作及機具調度規劃，確保部隊接獲命令後能迅速投入救災任務，發揮即時應處效能，全力守護民眾生命財產安全。

第四作戰區說明，已完成災防待命兵力、各式車輛機具及救災裝備整備，包含發電機、抽水機及相關救援器材；另派遣聯絡官及預置兵力進駐重點災害潛勢地區，與地方政府及相關單位保持密切聯繫，即時掌握災情發展，落實各項災害應變與防救作為。

第四作戰區表示，針對高雄市六龜區、桃源區、茂林區、那瑪夏區及屏東縣林邊鄉等易受豪雨影響地區，已預置兵力配合地方政府完成災防整備，發揮軍民協力效能，降低災害衝擊，全力守護民眾生命財產安全。