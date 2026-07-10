航特部測試無人機標定 專家：美軍支援現役裝備促成

國軍神弓操演陸軍航特部動用無人機為地獄火飛彈進行目標標定。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今日表示，此型機應為美軍現役的Aerosonde型垂直起降無人機。這項測試是美軍太平洋司令部與派駐在台灣的「聯訓小組」（JTT） 大力建議與積極推動下促成。

梅復興表示，日前在南部九鵬基地附近舉行的演習無人機測試，是美軍JTT大力建議與積極推動下促成的實兵、實彈驗證。

他說，此次使用可垂直起降的無人機與陸軍空騎旅的二種攻擊直升機進行「有人-無人協同」（MUM-T/Manned-Unmanned Teaming） 的作戰概念驗證。具體使用的無人機機型軍方尚未公開，但從媒體報導的照片中機身上字體看來，應為美軍現役的Aerosonde型垂直起降無人機。

梅復興表示，這不僅是國軍首次以實兵展示這種先進作戰模式，用無人機擔任目標獲得，辨識，回傳給AH-64E阿帕契與AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機。在確認目標後，無人機再以雷射標定、照明目標，導引有人機發射的地獄火飛彈命中目標，成功達成接戰任務。

梅復興表示，以 相對低成本的多架次無人機擔負前方較危險的偵搜與目獲任務，不僅可降低高價值戰具 與人員的戰損風險，還可大幅拓展偵蒐與目獲涵蓋，擴大接戰空間與接戰反應時間。而此次演習在軍方高層面前明確驗證了以無人機接替即將汰除的OH-58D戰搜直升機的概念可行，更對陸軍的建軍構想之確認並降低風險意義重大。這種透過實驗來降低風險的實事求是做法，非常值得肯定。

他說，從媒體刊登出的照片中亦可看到，此次擔綱參演的目獲無人機有外掛雷達莢艙。據美方人士透露，這是合成孔徑雷達（SAR）的莢艙，有效偵測距離可達數十公里，解析度甚至可到僅十餘公分。 相較於陸軍部分阿帕契直升機上所配備的APG-78長弓射控雷達，對車輛大小目標偵測距離約16公里，距離解析度約37公尺，方位解析度約1.2度的性能，有著近乎隔代的躍升。

他表示，將雷達納入陸軍的目標獲得手段與傳統光電感測系統配合，不僅可讓國軍在反登陸與反兩棲突擊舟波作戰階段看的更遠，看的更清楚，且還可在本質上提升全天候、惡劣天候條件下的戰場覺知。而這對於海上目標的掌握，追踪與辨識尤具意義，也意味著陸軍終於有望解決多年來阿帕契直升機無法滿足當年原始建案作戰需求「出海攻擊」對海上敵軍有效目標獲得與接戰的缺憾了。