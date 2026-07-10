因應中國灰色侵擾 日前國安官員籲日台海巡共同演訓

日本、台灣均面臨中國灰色地帶侵擾之際，日本前國家安全保障局長北村滋今天在華府智庫活動表示，台灣和日本海巡單位應共同演訓，因應北京挑釁行為。有關台海穩定方面，他認為，強化嚇阻及加強對台關係，這兩件事至關重要。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦「日本在印太地區的角色」（Japan's Role in the Indo-Pacific）座談，由前國民黨立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，與北村滋（ShigeruKitamura）進行對談。

對於中國日前向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，北村滋表示，中國正試圖完成遠程彈道飛彈的研發，特別是以美國本土為目標，這項技術已接近完成，帶來相當大的政治衝擊，尤其對美國而言。日本也一直受到來自中國的彈道飛彈威脅。

他說：「我們一直在思考這類來自中華人民共和國的升級行動與威脅。」

另外，在台灣和日本都面臨中國灰色地帶威脅之際，北村滋會後接受中央社記者訪問表示，他認為台日海巡單位共同演訓是很好的因應方式。

中國海警近期在台日周邊海域動作頻頻，包括侵擾台灣本島以東海域以及進入日本與那國島南方海域的專屬經濟區（EEZ），主張管轄權。中國海警局艦艇也經常駛入釣魚台主權爭議海域。

北村滋在座談上表示，面對中國海警威脅，他認為日本必須透過提升海上保安廳的能力，因應這類局勢升級及對現狀的改變。

而在因應「台灣有事」方面，北村滋表示，日本一直在思考這類緊急情況，「我們必須為此做好準備，且日本自衛隊在這種情況發生時必須做出回應」。

他認為，有關台灣海峽的穩定，有2件事至關重要，第一是加強嚇阻，這不僅是單靠日本，還需要透過美日同盟的運作來達成，台灣在地理位置上與日本非常接近，「台灣有事」必然會對日本造成衝擊，因此「我們必須加強對敵手的嚇阻」。

第二，加強與台灣的關係也很重要。台積電在日本設廠後，他認為，日台經濟與產業關係深化，這種產業和經濟的緊密連結，有助強化對敵手的嚇阻。