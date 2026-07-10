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英專家：中共正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

中央社／ 倫敦9日專電

中國海警局和海事局近日在台灣東部水域執行數天所謂的執法巡查，不僅攔檢盤問國際船舶，更對所謂的違法行為提出「糾正」。英國專家示警，種種跡象顯示中方正在為隔離台灣及周邊水域做準備，威脅印太區域海上貿易與安全。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）刊登評論文章，關注中國在西太平洋的活動，作者為RUSI印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）、曾於英國海軍服役的RUSI國際安全副研究員塔克特（Caroline Tuckett），以及英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）。

中方宣告，近日在台灣東部水域的「巡航執法」、「交通管控」、「掃測行動」等任務，只是開始，未來將採取更多措施鞏固中方對相關水域的「管轄權」。

RUSI文章示警，不宜視中方近日在台灣東部水域的活動為「沿襲既有行為模式」，原因包括中方所謂的「執法」，對象已不限於台灣船舶或者進出台灣的船隻，且地理範圍已由台灣海峽擴及台灣以東。

文章指出，中方在台灣東部水域的活動堪稱是「分水嶺」，北京不僅有意重塑區域和國際海事規範，且越來越願意為此採取更強力行動。相關行動顯示，中國正在為對台灣實施「隔離」（quarantine）預作準備。

「隔離」不同於往往需動用海軍力量的「封鎖」（blockade）。「隔離」預計由中國海警出面主導，名義上是為了「執法」，而非意在開啟戰端。

中方的盤算是，以「執法」為號召，有助減少來自國際的關切和實質介入，而一旦進入「法律戰」層次，則台灣方面未必具絕對優勢。

文章提到，考量北京對台灣的主權主張，中方可將「隔離」呈現為「中國內部事務」。

此外，儘管還不到軍事侵略的程度，「隔離」行動給台灣社會和經濟造成的壓力，仍有可能迫使台灣方面同意就兩岸關係的未來安排展開協商，而這樣的協商形勢，恐怕對北京相對有利。

值得一提的是，儘管在戰術上有所變化，以「隔離」作為「侵略」的替代方案，北京已為此預作鋪排一段時間。

根據RUSI文章，至少在2021年，北京即為了促成「隔離」得以落實，著手制定必要的法律框架，賦予海警權力對台灣周邊及更廣大水域伸張主權和管轄權，包括對國際商業航運實施管控。

2023年，中方首次試圖化法律文字為具體行動，對金門周邊的台灣商船實施「管轄」。在2024和2025年的軍事演習，則可見共軍、海上民兵和海警協同行動。今年上半年，中國另曾發動數以千計海上民兵船，實地模擬阻絕日本與台灣之間的航道。

台灣遭「隔離」勢必對全球經濟造成可觀衝擊，近年已引發許多媒體和專家學者關注。不過，近期另有幾項新發展，值得各界警惕。

根據RUSI文章，以往中國多視干擾或破壞國際貿易航運為禁忌，避免自身行動落人口實，原因包括中國本身即高度依賴國際貿易。

然而，近來世界各地航運遭干擾或破壞的情形越來越常見、恐趨於「常態化」，北京可能會認為，這樣的外部環境為中方活動提供有利「掩護」、有助降低各項行動風險。荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）只是近幾個月國際航運遭擾亂的鮮明案例之一。

另一方面，儘管歷來有不少分析主張，對台灣周邊水域實施「隔離」或「封鎖」，對中國不利，原因包括中國恐面臨美國和盟友的「反隔離」或「反封鎖」，且中國經濟高度仰賴國際貿易，一旦中國經濟崩盤，中共政權垮台指日可待。

不過，RUSI文章指出，近期事態發展顯示，中國的經濟韌性持續提升、應對供應鏈挑戰的能力增強，且自COVID-19疫情以來，北京當局已採取一系列措施強化自身韌性。

舉例而言，中國的能源和關鍵物資儲備讓它迄今經得起荷莫茲海峽遭實質封鎖的考驗。相較之下，許多西方和印太區域國家的風險承受能力偏弱。

RUSI文章示警，隨著中國應對國際貿易航運亂局的能力提升，且國際大環境對「隔離」、「封鎖」等現象的反彈程度似乎有緩減趨勢，北京將越來越有動機對台灣採取至少具「隔離」效果的舉措。

台灣、其他印太區域國家及它們的區域外夥伴因此有必要正視相關議題的迫切性，加速行動，刻不容緩為可能的變局預作準備。

中共 隔離 印太

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