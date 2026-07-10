藍委赴東沙 考察海巡駐防

國民黨籍內政委員會召委廖先翔昨率四名藍委赴東沙島考察，針對中國大陸漁船頻繁越界毒魚及嚴重破壞東沙生態等行為，國民黨立委張智倫指出，目前我方透過「扣留子艦、驅離母艦」的強硬手段，已有效重創對岸經濟利益、大幅減少漁船越界；此外，他說，海巡署每日皆派遣一艘千噸級大型巡防艦於周邊海域執行遠程巡弋，監控中共船隻動態。

根據內政委員會開會通知，此行為考察「海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況暨內政部國家公園署東沙島保育經營成果」 ，考察團昨從高雄小港機場飛往東沙機場，先到「南海屏障」國碑合影，再前往指揮部會議室聽取東沙任務現況簡報；下午參訪水廠及東沙郵政代辦所、東沙島碼頭、東沙大王廟，再到東沙管理站海研中心；考察機關為海洋委員會、內政部。

回顧前一次立委登島考察，已是二○一八年五月廿四日為因應中共在南海武力擴張，民進黨籍外交及國防委員會時任召委王定宇率團考察東沙島。此次則是由廖先翔帶隊，有張智倫、翁曉玲、鄭正鈐及林倩綺等立委參加，包含政府官員和幕僚，一行人搭機到東沙島考察，並慰勞駐守的海巡署官兵。民進黨和民眾黨皆沒有代表與會。

廖先翔表示，東沙群島是我國宣示並且維護主權的重要據點，但島上駐守條件不佳，需要國家及國人給予支持。

廖先翔說，中華民國在南海擁有的東沙島及太平島，均具有指標性的戰略意義，對於固有領海的守護及執法皆有相當大的幫助；但是，倘若發生軍事衝突，則需要強大的海上軍事力量，才有辦法支撐防禦，他說，透過島嶼節點的地理優勢與海上軍力互相支援，才能夠確保海上交通與能源的傳輸無虞。

針對海域安全與兩岸互動，張智倫表示，過去中國大陸漁船頻繁越界捕魚，甚至毒魚，嚴重破壞生態環境；目前我方海巡單位採取強勢執法手段，針對對岸漁船之「母艦與子艦」編隊，海巡艦艇會直接扣留其子艦，並將母艦驅離。由於此舉造成對方經濟損失，目前陸方漁船越界情況已明顯減少。

翁曉玲也說，若有中共漁船越界捕魚，海巡署會出動扣留，同時放生漁獲，至於大陸漁民，則讓其返回；扣過幾次船隻後，大陸漁民就會知道越界捕撈會有經濟損失。