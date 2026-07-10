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旅長帶幹部上酒店嗨 全部調職等待懲處

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長，七月一日深夜帶旅上校級幹部前往高雄市某間有女陪侍的制服酒店狂歡，喝到翌日清晨才離開，消息傳回軍中引起高層震怒，陸軍火速調查，確認「旅長帶隊上酒店」一事屬實，已將林調離現職，其餘三名在場軍官也調職，後續將開人事評議委員會懲處。

據了解，林姓旅長一日晚間率旅上幹部前往新興區和平路上一家制服酒店，這家酒店以「敢脫、敢玩」著稱。

同行者包括查察違紀的少校「監察官」，本該是部隊的督導防線，卻與主官一同沉淪；另外還有旅上少校營參謀主任、上尉人事官，後備旅重要幹部全被旅長帶出門。

「旅長帶隊上酒店」的消息在軍中傳開，陸軍司令部接獲通報，旋即調查。因酒店前的路口監視器就對著大門，該旅還派人前往轄區派出所，試圖以「調查官兵」名義調閱監視器，想確認酒店周邊監視器是否拍到眾人入場，未料早已遭電眼拍下。

陸軍第八軍團昨證實，林姓上校等四人確實涉營外不當行止，林未能恪守官箴，違反風紀，經督察部門行政調查屬實，立即調離現職，其餘在場軍官也將調職，後續將依陸海空軍懲罰法嚴懲，以端正軍紀。

幹部 酒店 制服

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