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立院內政委員會考察東沙島駐防 翁曉玲：海巡會扣船嚇阻陸漁民越界

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院內政委員會今前往考察我國海巡署東沙島駐防狀況。圖／立委翁曉玲提供
立法院內政委員會今前往考察我國海巡署東沙島駐防狀況。圖／立委翁曉玲提供

立法院內政委員會今前往考察我國海巡署東沙島駐防狀況。國民黨立委翁曉玲表示，若有中共漁船越界捕魚，海巡署會出動扣留，同時放生漁獲，幾次執法後，現在較少有大陸漁船越界或侵擾我方海域的狀況。她感受當地氛圍，並不緊張。

立法院內政委員會今前往東沙島，考察海巡署東沙島駐防狀況，以及內政部國家公園署東沙島保育經營成果。

會後，翁曉玲表示，若有中共漁船越界捕魚，海巡署會出動扣留，同時放生漁獲，至於大陸漁民則讓其返回；扣過大陸船隻幾次後，對於大陸越界捕魚的人來說，就知道會有經濟損失，現較少越界或侵擾我方海域。

翁曉玲表示，海巡署定期巡邏，只要有發現越界小船，就會主動出擊驅趕，有明顯違法捕魚情事就會扣留船隻。

翁曉玲說，今天聽取簡報，基本上應該沒有所謂的對峙，雙方仍是用廣播喊話、驅趕等，沒有發生嚴重衝突，我方較為克制，但該堅持的立場還是會表現出來，即大陸船隻不能夠進入我方海域。

翁曉玲表示，目前戰備儲糧等各方面都沒有問題，且也有定期補給，一周約有固定兩個班次飛機的運輸，且正在興建碼頭，已快要落成；東沙群島離台灣不算很遠，不像太平島。

問及島上弟兄伙食，翁曉玲也說，離島官兵們手藝都很好，生活環境還不錯，食衣住行育樂沒什麼太大問題，島上也有提供KTV、醫護所，有常駐醫官、醫生跟麻醉師，唯一差一點的是通訊，當地只能夠透過低軌衛星聯繫，盼未來幫忙爭取改善，而東沙島也有海洋保育研究中心，滿多國內外學者都有到東沙島研究海洋保育。

翁曉玲說，她到當地感受氛圍並不會緊張，但都積極訓練防衛。

立法院內政委員會今前往考察我國海巡署東沙島駐防狀況。圖為今日午餐，翁曉玲說，離島官兵們手藝都很好。圖／立委翁曉玲提供
立法院內政委員會今前往考察我國海巡署東沙島駐防狀況。圖為今日午餐，翁曉玲說，離島官兵們手藝都很好。圖／立委翁曉玲提供

翁曉玲 東沙島 東沙

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