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國軍要保護人民 賴清德：面對敵對勢力、天災都是如此

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
賴清德總統（中）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

強颱「巴威」來勢洶洶，下午將發布海警，賴清德總統上午到陸軍蘭陽指揮部視導災防整備情況，賴清德說，國軍要保護人民，面對敵對勢力的挑戰是如此，天災來臨也是如此，勉勵官兵做好災防準備，讓災害降到最低。

賴總統上午11時許到蘭指部紅柴林營區視導，他說，巴威是強烈颱風，行政院已經啟動災防應變模式，因此他專程前來視導災防準備。

他聽取簡報後表示，第三作戰區調度7000多員兵力，組織已編制完成，能兼顧災害應變各種需求，防救災所需機具、車輛、通訊設備等都到位，也在宜蘭易淹水區預置兵力，非常好。

賴總統強調，建軍的核心精神就是保護人民生命財產安全，面對敵對勢力的挑戰是如此，天然災害來臨時也是如此，國軍必須跟人民站在一起，保護他們，讓天然災害能夠降到最低。他提出三項要求，國軍本身要做好災防準備、第二個要預置兵力到易淹水的潛勢地區，與地方政府合作保護人民，第三就是要積極參與重建，幫助受災民眾恢復正常生活。

去年鳳凰颱風造成宜蘭嚴重災情，賴清德說，藉這次視導機會，也要感謝第三作戰區在去年鳳凰颱風來襲時，協助地方政府將民眾災害降到最低；他說，除了鳳凰颱風時第三作戰區的表現，去年馬太鞍溪堰塞湖也一樣，除了數十萬鏟子超人投入救災，最重要的力量就是國軍，充分展現軍愛民、軍和民站在一起，這種精神要發揚下去。

賴清德總統（前左）到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（前左）到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

賴清德總統（左）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形，勗勉致贈加菜金。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形，勗勉致贈加菜金。記者邱德祥／攝影

賴清德總統（右二）視導災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右二）視導災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

敵對勢力 賴清德 國軍 巴威颱風 陸軍 宜蘭

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