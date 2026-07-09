IPAC裴倫德稱朝野統一口徑世界才挺台 林楚茵：藍白挺國防別出國才說

中共軍事威脅持續，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行長裴倫德直言，國際雖認得台海但對台灣認知度「極低」，而立院朝野的國防預算爭執間接阻撓國際挺台，台灣應統一口徑。民進黨立委林楚茵表示，如果國會對外說挺台，對內擾動國防建設，傳到國際就是混亂訊號，「藍白不要口惠而不實，挺國防不是出國才說。」

林楚茵表示，裴倫德提醒，國際看見台海，不代表真正認識台灣。外交空間受限時，國會就是台灣對外發聲的重要窗口，但如果國會對外說挺台，對內擾動國防建設，傳到國際就是混亂訊號。

林楚茵認為，「國防預算不能變政治籌碼，台灣先有決心，國際才有信心」，下周四經濟委員會將排審「國防部自主無人載具採購特別條例」，行政院版、她自己的版本、國民黨團版、民眾黨團版都列入，並聯席外交國防及財政委員會審查。

林楚茵說，無人機產業當然要發展，但這次特別條例的核心，不是一般產業政策，而是國防建軍需求，國防預算要用來建軍，就應由國防部主責戰力需求、採購規劃、預算編列與執行，經濟部協助供應鏈與產業發展，這才是正確分工。

林楚茵表示，藍白硬要讓經濟部主責，甚至想把無人機特別預算拉回一般公務預算，不只會模糊國防責任，也可能排擠民生、社福、教育等預算，讓產業發展更難精準對接國防需求。國防主責，經濟協力；發展產業，更不能忘記這是為了強化台灣國防實力，「藍白不要口惠而不實，挺國防不是出國才說。」