每4名志願役就有1人提前退伍 馬文君：加薪沒落實、戰力難提升

少子女化持續衝擊國軍兵源，立委馬文君指出，2026年全台新生兒恐跌破9萬人，116年可徵役男僅剩7萬7千餘人，兵源萎縮已成國軍戰力隱憂，國防部應正視志願役留才及部隊人力配套問題，才能真正提升國軍戰力。

馬文君指出，國軍希望維持80%的編現比，但不少部隊至今仍未達標，不僅兵力不足，也造成裝備缺人操作、官兵一人身兼數職，勤務負擔加重，直接影響部隊戰力。

她表示，國防部報告雖提及招募人數、留營率及編現比，但未正視真正問題。2021年至2024年間，志願役士兵平均每4人就有1人提前退伍，顯示國軍最大的挑戰在於留才，而非單純招募。

國防部長顧立雄表示，將持續以志願役、義務役雙軌補充兵力，除持續招募志願役，也規畫明年恢復招募預備軍官、預備士官，並研議提高義務役戰鬥加給。

馬文君認為，國軍戰力核心仍是志願役，立法院去年已通過志願役每月加給調升至3萬元，行政院迄今尚未全面落實，若連最該留住的人才都留不住，政策恐未切中問題核心。

她說，國防部配合行政院修正軍人育兒留職停薪制度，她支持照顧官兵家庭及鼓勵生育，但軍人勤務型態與一般公務人員不同，不能直接比照公務員制度，卻沒有相對應的人力配套。

不少部隊長期缺員，若官兵申請育兒留職停薪，工作由誰承接、人力如何補充，國防部至今仍提不出具體方案。飛行員、飛彈部隊、艦艇及裝甲部隊等專業軍職，更無法以約聘人力取代，若沒有完整配套，只會增加基層官兵負擔，也可能讓部分官兵因勤務特殊，面臨福利「看得到、用不到」。

馬文君要求，國防部同步檢討義務役及教召人員的育兒照顧措施，針對幼兒照顧、緩召及免召訂定明確標準。她強調，國防部不能只有修法、沒有配套，唯有提出符合國軍需求的人力政策，才能留住人才、提升戰力。