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獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陸軍八軍團重砲操演。聯合報系資料照 劉學聖
陸軍八軍團重砲操演。聯合報系資料照 劉學聖

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長，被爆出7月1日深夜帶部隊校級幹部前往高雄市一間有女陪侍的制服酒店狂歡，一路喝到隔天清晨4時許才離開，消息傳回軍中引起高層震怒，陸軍火速調查，確認「旅長帶隊上酒店」一事屬實，已立即將林調離現職，後續將開人評會依規定懲處。

據調查，林姓上校旅長等人當天與旅上的少校監察官、少校營參謀主任等人外出，約好到新興區某制服酒店唱歌、喝酒。林等人前往的酒店，為高雄市著名制服店，以敢脫、敢玩著稱，因部隊有入營時間限制，一群人嗨到隔天才離開。

「旅長帶隊上酒店」消息最近在部隊傳開，陸軍司令部接獲通報後，火速展開調查，因附近路口監視器畫面正好對著酒店大門，該旅還派員前往鄰近轄區派出所求助，稱「調查官兵」名義調帶疑似想要確認酒店周邊監視器是否有拍到人，最後仍難逃電眼。

陸軍八軍團證實，確實有接獲林姓上校旅長上周帶隊前往酒店消費一事，經查同行者有4人，林已坦承相關事實，昨已火速調離現職在軍團本部列管，後續待行政流程完備生效，將開人評會依陸海空軍懲罰法懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒店 陸軍 國軍

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