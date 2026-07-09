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中國恐對台實施隔離 美前官員籲華府攜手盟友因應

中央社／ 華盛頓8日專電
美國智庫印太安全研究所8日舉辦一場Podcast錄製活動，前美國駐緬甸大使米德偉（左）表示，中國有可能對台實施隔離，華府應攜手盟友共同因應；前五角大廈官員薛瑞福（右）也認為，美國應和日本、菲律賓為此進行演習。中央社
美國智庫印太安全研究所8日舉辦一場Podcast錄製活動，前美國駐緬甸大使米德偉（左）表示，中國有可能對台實施隔離，華府應攜手盟友共同因應；前五角大廈官員薛瑞福（右）也認為，美國應和日本、菲律賓為此進行演習。中央社

中國對台灰色地帶侵擾不斷，前美國外交官米德偉今天表示，中國有可能對台實施隔離，華府應攜手盟友共同因應；前五角大廈官員薛瑞福則認為，為避免這種情況發生，美國應和日本、菲律賓進行相關演習，確保航道保持開放。

美國智庫印太安全研究所（Institute for Indo-PacificSecurity, IIPS）今天舉辦一場Podcast錄製活動，由「印太安全研究所」主席薛瑞福（Randall G. Schriver）及前美國駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）進行對談，並開放現場與會人士提問。

曾於川普1.0時期擔任美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長的薛瑞福表示，中國持續對台脅迫，包括開始在台灣東部海域進行所謂的常態化海警巡查，針對商船進行詢問，「這從法律戰的角度來看意義重大」，也是中國對台實施封鎖或「軟封鎖」時會採取的手段。

他認為，這種法律戰與安全部隊的結合，是一項影響深遠的發展。

被問及該如何因應中國可能對台實施隔離，米德偉表示，「我們的盟友及其他夥伴盡可能挺身而出，這至關重要」。他不認為中國會想動用軍力犯台，但對台實施隔離是有可能的，美國為此必須做好準備，號召歐盟國家和其他夥伴共同因應。

薛瑞福表示，為了避免這種情況發生，美國應該和日本、菲律賓進行演習，以確保台灣北部港口和日本之間、台灣南部和菲律賓之間的航道保持開放。

除此之外，薛瑞福指出，政治宣告方面也需表明，中國這種封鎖的舉動是不可接受的，且會面臨反制措施，以確保台灣可持續發展。

海洋委員會主委管碧玲8日在台北一場國際論壇上表示，印太地區包括日本、台灣及菲律賓等國，正共同面對威權國家「逐步累積、長期施壓」的灰色地帶行動。透過海警活動、軍事演習、干擾海底電纜及對商船執法等手段，在未跨越傳統戰爭門檻下，逐步侵蝕既有國際秩序與區域現狀。

管碧玲呼籲，民主夥伴應建立共同的灰色地帶威脅判斷機制，明確辨識「黃線」與「紅線」，透過海域態勢共享、情資交流及協調應處，共同守護台海及印太海域的和平穩定。

華府 五角大廈 菲律賓

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