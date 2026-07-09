陸射「巨浪2飛彈」 我批麻煩製造者

中共日前向西太平洋方向試射一枚潛射洲際彈道飛彈，國防部長顧立雄昨在立法院表示，我方全程掌握，據了解，應該是一枚巨浪─二型飛彈。他抨擊中共破壞區域和平穩定，更證明中共確實是麻煩製造者。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，中國向南太平洋地區試射潛射洲際彈道飛彈，就是企圖透過軍事力量，製造周邊國家的緊張與不安，進一步擴張威權影響力。面對中國持續威權擴張、企圖改變區域現狀，台灣將堅定捍衛民主現狀，並與民主國家團結合作，強化集體嚇阻能力。

顧立雄強調，我方透過聯合情監偵系統及多元情資來源管道，全程都有充分掌握；各國都已經對中共發出譴責，雖然此次試射並未經過我方防空識別區，但這種破壞區域和平穩定的作為，已經證實中共確實是麻煩製造者。我方和友盟國家會持續關注和妥適應處。

情報次長：自廣東海面發射

顧立雄表示，相關動態均透過多元情資來源掌握，國防部不評論中國試射飛彈的戰略目的。

國防部情報次長謝日升指出，根據很多已經先公布的公開情報，發射位置大約在廣東南方海域，自海面發射而非水下。試射彈種應為巨浪─二，射程約六千至七千公里，至於是自何種潛艇發射，「澳洲外交部已有對外說明」。

紐時：與美衝突握更強籌碼

紐約時報報導，此舉不僅意在試探美國防衛戰略的界線，也警告區域國家勿仿效日澳試圖牽制中方影響力，更凸顯北京決心縮小與美國在海基核武上的差距，確保與美國發生潛在衝突時能握有更強籌碼。

中國官員對這次試射及影響保持低調，但中共旗下環球時報宣稱，「中國核武三位一體能力再次升級，海基核力量已能在太平洋公海任何地點穩定實施戰略反擊」。紐時報導指出，中方說法有所誇大；中國核武潛艦距離能在不被偵測的情況下自由航行各處，仍有一段差距。

專家表示，這類試射需準備數月。布魯金斯研究院國際秩序計畫主任瓊斯示警，中國正投入巨資縮小差距，在性能上加速追趕，並可能在數量上大幅超前，未來料將進行更多試射。