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吳釗燮：中國海上擴張並非單一事件 漸進式擴張逐步改變台海現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮今晚出席「2026台灣海洋國際論壇」。圖／總統府提供
國安會秘書長吳釗燮今晚出席「2026台灣海洋國際論壇」。圖／總統府提供

國安會秘書長吳釗燮今晚出席「2026台灣海洋國際論壇」時表示，中國長期採取「漸進式擴張」策略，逐步改變東海、台海南海現狀，中方更透過大規模軍演及灰色地帶襲擾，迫使第一島鏈轉化為連動的單一戰區；民主國家唯有團結一致，方能有效嚇阻。

吳釗燮表示，歷史一再警告國際社會，面對威權擴張，沉默與退讓無法換取真正和平。1938年國際社會面對蘇台德地區(Sudetenland)議題時，以為選擇綏靖可以換取和平，最終卻未能阻止戰爭。今天，從俄羅斯持續侵略烏克蘭、中東衝突反覆升高，到西太平洋安全情勢日益嚴峻，都顯示威權主義正嚴重持續挑戰國際秩序。

吳釗燮指出，近期中國的海上擴張並非單一孤立的事件，而是長期節節推進的擴張策略的一部份；中國不斷透過低於引發戰爭門檻的手段步步進逼，企圖形塑成不可逆的「新常態」。這可以從2013年中國片面畫設東海防空識別區、2015年將南海島礁軍事化、2022年片面宣布海峽中線不存在，到2026年以海警船在我東部專屬經濟海域假執法、真擴張等作為，可見一斑。

吳釗燮強調，台灣絕非中國區域擴張主義的唯一目標，日本、菲律賓等區域國家也長期面臨中國的軍事威脅。尤其中俄近年在軍事上的協作日益密切，民主國家之間應強化合作、降低對威權國家的戰略依賴，同時提升供應鏈韌性。他感謝各國代表親自來台與會，本身就是向外界傳遞「民主國家團結一致，脅迫終將失效」的清楚訊息。

台灣海洋國際論壇自2024年開辦，本屆論壇邀請來自美國、英國、日本、法國、以色列、捷克、紐西蘭、菲律賓、印度、印尼等約12國的國會議員、官方代表及專家學者與會，包括美國聯邦參議員譚美・達克沃斯(Tammy Duckworth)、對華政策跨國議會聯盟(IPAC)訪團及橫須賀亞太理事會(YCAPS)訪團等。

吳釗燮 台海 南海

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