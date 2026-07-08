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顧立雄：研議明年恢復預官考選 義務役加入戰鬥部隊可領戰鬥加給

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄表示，隨著一年期義務役陸續入營及大學生陸續畢業，國軍規畫在明年重啟預備軍官與預備士官的考試。同時國防部規劃，義務役若志願進入戰鬥部隊服役，也可領取戰鬥部隊加給。聯合報系資料照
國防部長顧立雄表示，隨著一年期義務役陸續入營及大學生陸續畢業，國軍規畫在明年重啟預備軍官與預備士官的考試。同時國防部規劃，義務役若志願進入戰鬥部隊服役，也可領取戰鬥部隊加給。聯合報系資料照

國防部長顧立雄今天表示，隨著一年期義務役陸續入營及大學生陸續畢業，明年起將達義務役入營高峰，國軍規畫在明年重啟預備軍官與預備士官的考試。國防部同時也研議，義務役若志願進入戰鬥部隊服役，也可領取戰鬥部隊加給。

顧立雄今天赴立法院外交國防委員會針對「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」進行專案報告。顧立雄表示，今年三軍官校錄取名額超過100%，顯示招募成效不錯。另一方面，目前基層尉級軍官與士官比較缺人，既然一年義務役有受到充足訓練，國軍預計在明年重啟預備軍官與預備士官的考試。

顧立雄指出，一年義務役從新訓、駐地、基地甚至到聯合作戰演訓，都可獲得比較完整訓練，可以充實基層軍官與士官，未來退伍後還是會持續依照專長教召，因為他們的專長較有多元性，會有更多的適合部隊的需求。

另一方面，國防部在報告中提到，將規劃在戰鬥部隊服役的義務役官兵，按月支領戰鬥部隊加給。

顧立雄說明，隨著大學畢業潮，一年期義務役的人數將可在明年大幅增加，由於戰鬥部隊編現比相當重要，因此國防部正向人事行政總處爭取，若義務役男願意去戰鬥部隊，將可領取戰鬥部隊加給。

他表示，義務役人數增加，有這樣意願的人數可能也會多，並增加誘因，讓義務役有完整訓練取得能力，並被納入後備編管，持續維持專業能力。與此同時，志願役招募還是要加強。

國防部在民國112年宣布恢復一年期義務役時規定，義務役士兵在新兵訓練階段領取二兵薪水，完成8周新訓並獲得結訓證書後，可再加領專業加給。

義務役 顧立雄 國防部長

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