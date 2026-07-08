9處軍校衛哨外包保全 國防部：9月起分兩階段試辦
為了減輕國軍人力負擔，讓官兵專注戰訓本務，國防部長顧立雄證實，從今年9月起，將分兩階段在全台9處軍事院校營區，試辦衛哨勤務外包保全。9月1日起在國防大學等5處校區試辦，第2階段明年1月起在陸軍專科學校等4處推行。
民進黨立委沈伯洋在質詢時指出，戰規司在裁軍的需求下把編制減少，但如訓次室等對於待命等，常常與戰規司的編制人員無法合在一起，有時常常還是要調別處的人來待命。但勤務部隊非常辛苦，他去年也關切過部隊的橫向支援，越來越常出現，當時國防部曾回應要研擬如何解決支援勤務的問題。
顧立雄表示，關於立委關切的委外事項，從今年9月1日起，包括國防大學3校區、陸海軍官校等5處營區，將先行試辦由學校聘請警衛保全，不再由軍人擔任衛哨勤務。讓官兵回歸原部隊，專注戰訓本務。
第二階段從明年元旦起，包括陸軍專科學校、空軍航技學院2處校區和中正預校等4處也將加入試辦保全、警衛負責衛哨。
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