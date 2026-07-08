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共軍試射飛彈製造麻煩 國軍掌握航母動向

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄8日透露共軍試射彈道飛彈的型號，還有航母的動向。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
國防部長顧立雄8日透露共軍試射彈道飛彈的型號，還有航母的動向。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

共軍對外試射的潛射洲際飛彈是「巨浪-2」！國防部長顧立雄8日針對共軍試射飛彈譴責說，中共在區域和平的麻煩製造者；至於航母福建號與遼寧號的動向，顧立雄分析表示，福建號是因為避颱而出港，之後應該會回去；遼寧號則是駛出了青島古鎮口基地。

批評中共製造麻煩

中共解放軍6日中午向太平洋發射潛射洲際飛彈，引發國際譁然。顧立雄8日出席外交國防委員會「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」備詢時，被媒體問到飛彈型號與相關航母的動向時表示，中共日前向太平洋發射的飛彈應該是「巨浪-2」，國軍有透過聯合情監偵以及多元情資來源管道，充分掌握動態。

顧立雄強調，各國都已經譴責中共的行為，雖然飛彈沒有經過我國防空識別區，但這樣破壞區域和平穩定的作為，證實了中共確實是區域和平穩定的麻煩製造者，國軍跟友盟國家會持續來密切關注。

有問題產品已下架

針對航母福建號與遼寧號動向，顧立雄表示，福建號前往西沙海域應該是為了避颱，避完颱之後就回海南島母港；至於遼寧號的部分，則是駛出了青島古鎮口基地，出去應該會做艦載機起降訓練。

中聯沙拉油致癌物超標，據傳國軍也有使用關聯產品，顧立雄回應說，食安的部分一直是國軍最關切的事，因此事件爆發後，已經在第一時間將全部的油品下架，那之後食藥署公布第二波預防性下架的部分，也都已經下架，也會將所有的油品送去檢驗。

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共軍 國軍 遼寧號

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