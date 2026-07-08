美參議員：削弱他國嚇阻、本土防衛能力 符合中國利益

美國聯邦參議員達克沃斯今天於論壇表示，從荷姆茲海峽和烏克蘭經驗可見，除戰備、醫療物資庫存要有所準備，各國也應發展嚇阻及本土防衛能力，削弱這些能力符合中國利益，這也是為什麼台灣製造自己的無人載具至關重要。

中國官媒央視新聞報導，解放軍海軍一艘戰略核潛艦6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，並宣稱飛彈「準確落入預定海域」。

達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）於「2026台灣海洋國際論壇」對談場次表示，這是中國典型行動，但並非針對台灣，而是要向日本、韓國以及美國傳達訊息，若將此聚焦在台灣議題，將會忽略中方企圖傳達的區域訊息。

針對中國沿第一島鏈部署逾110艘船艦，英國國會下議院議員圖根哈特（Tom Tugendhat）同聲強調，此為區域、甚至全球議題，這發生在各國領袖因北約峰會齊聚土耳其安卡拉之際，相信這不是巧合，而是中共持續超過20年侵略擴張的模式一環，這不是獨立事件。

被問及中方展開台灣東部海域「海上交通專項執法行動」，達克沃斯直言，中方正試圖形成違反聯合國海洋法公約「新常態」，且不只在海域，空域亦然，拒絕或威脅他國飛機通過空域。這些新常態與國際規範相違背，「我們不能允許中國這麼做，因為中國會持續近逼，這有全球影響」。圖根哈特則認為，若台海遭封鎖的影響更甚於荷姆茲海峽。

達克沃斯強調，必須從荷姆茲海峽封鎖認知到無人機製造能力的重要性；不管是火藥、武器、醫療物資等資源庫存都要做好準備，也必須理解到伊朗和荷姆茲海峽所發生的事件，對各國經濟產生全球規模的影響。

她提到，盟友對中方行動表達關切至關重要，挪威曾派軍艦通過台灣海峽，這對維持國際規範非常重要；若讓中國形成新常態，將可拒絕未經中國海警登記的船隻通過台海。美國不是在要求國際社會在美國和中國之間做選擇，而是希望各國選擇國際規範、維護符合規範的行為。

談及日本首相高市早苗對中立場，達克沃斯指出，日本是在應對中國壓力；削弱或不允許他國發展嚇阻能力及本土製造能力去保護、保衛自身利益，這符合中國利益。因此擁有武器、火藥以及無人機的本土製造能力，對日本至關重要。

達克沃斯進一步表示，這也是為什麼台灣應利用製造能力至關重要，製造自己的無人機、無人船科技。借鑑烏克蘭經驗，「你可以依賴盟友、外國軍售，但你也必須擁有本土製造能力」。

達克沃斯為川習會後首位訪台的美國聯邦參議員。她強調，台灣擁有美國國會跨黨派支持，強健且超越不同政黨政府；連續3年來台就是要展現美國對台承諾，台灣維持民主、獨立國家對美國、全世界至關重要。此支持也針對其他遭遇中國壓力的國家，包括太平洋島國。

2026台灣海洋國際論壇今天登場，由國安會副秘書長李問、海委會主委管碧玲致詞為論壇揭幕，來自17國產官學人士及多國駐台使節代表與會。