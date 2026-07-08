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國防部：副供站104桶問題油銷往南北29單位 56桶已食用

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部證實，國軍副供站僅有採購104桶福壽香油，其中56桶已經食用、回收48桶。這批問題油分別有北部與南部的副供站進貨，中部及外離島則沒有使用。圖／聯合報系資料照
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部證實，國軍副供站僅有採購104桶福壽香油，其中56桶已經食用、回收48桶。這批問題油分別有北部與南部的副供站進貨，中部及外離島則沒有使用。圖／聯合報系資料照

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，國防部今天證實，經過清查，國軍副供站僅有採購104桶福壽香油，其中56桶已經食用、回收48桶。這批問題油分別有北部與南部的副供站進貨，有29個伙食團採購，中部及外離島則沒有使用。

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，國防部福利事業管理處也曾經進貨，國防部雖然宣示已經下架停用，但已引發外界擔憂軍中受影響程度。

國防部後勤次長李鳳翔在回答立委徐巧芯的質詢時解釋，國軍副供站提供的油品總共有29項，經過核對確定品項和批號後，只有福壽的香油一項，問題批號總計採購104桶，經全面清查回收，有56桶已經使用，有48桶回收。

李鳳翔進一步說明，這批問題食用油有北部與南部的副供站進貨，有29個伙食團採購，其中在北部有5個單位。中部及外離島則沒有使用。另外，29項油品都已經在7月7日送驗，預計10個工作天可有化驗結果。

政戰局副局長胡瑞訓表示，除了部隊副供站之外，各福利中心有進貨的相關商品，在7月1日就已經配合公告下架，並且可提供購買的官兵、眷屬退貨。軍方進一步強調，對於後續公告問題油含量在20%以下要全面下架的232項產品，國軍福利中心都沒有進貨。

徐巧芯追問，對於問題油進入國軍副供站，是否將向廠商求償？國防部長顧立雄說，現在會檢討法律和合約規定，依法律和合約規範處理。

國防部 徐巧芯 泰山

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