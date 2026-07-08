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國防部推軍校衛哨委外 顧立雄：9月起2階段9處試行
為降低人力負擔、讓軍人專注戰訓本務，國防部長顧立雄今天表示，將分2階段驗證試辦全台9處軍事院校的外包衛哨業務。首階段9月1日起在國防大學等5處試辦，第2階段明年1月起在陸專等4處推行。
立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄專案報告「少子化衝擊下國軍人資政策與因應」，並備質詢。
顧立雄答詢民進黨立委沈伯洋指出，為降低人力負擔，規劃2階段驗證試辦全台9處軍事院校的衛哨由保全、警衛負責，讓軍人回到原單位專注於戰訓本務。
顧立雄說明，第1階段自9月1日起，於國防大學3處校區、陸軍官校、海軍官校共5處試行。第2階段自明年1月1日起，陸軍專科學校、空軍航空技術學院2處校區、中正預校共4處試辦。
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