顧立雄：義務役男未來赴戰鬥部隊服役 可領戰鬥加給

國防部長顧立雄今天表示，將與行政院人事總處討論，未來義務役男若自願赴戰鬥部隊服役，可按月支領戰鬥部隊加給以提高誘因；此外，因應基層尉官及士官缺乏，國軍明年將重啟預備軍官、預備士官考試。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄專案報告「少子化衝擊下國軍人資政策與因應」，並備質詢。

針對民眾黨立委王安祥質詢，顧立雄答詢提到，一年期義務役的人數隨著大學畢業潮，明年將有大幅增加，由於戰鬥部隊編現比相當重要，因此與行政院人事行政總處正在討論，若義務役男願意去戰鬥部隊，將會有戰鬥部隊加給。

顧立雄指出，因義務役人數增加，有意願前往戰鬥部隊的比例也會增加，盼藉此增加誘因取得高專能力，未來亦能納入後備編管，藉此維持專業能力。

國防部在專案報告書中提到，面對可招募兵源逐年減少，國軍部隊型態必須由傳統人力密集的建軍模式，轉型為科技化及自動化現代部隊；為優化整體人力運用效益、增進服役意願，國防部規劃在戰鬥部隊服役的義務役官兵，按月支領戰鬥部隊加給。

顧立雄答詢民進黨立委陳俊宇也指出，在基層尉級軍官、士官缺少的情況下，明年將重啟預備軍官、預備士官的考試。

陳俊宇詢問再入營成效。顧立雄說明，114年再入營人數為538人，相較113年增加156人。而115年截至7月1日止共344人，今年有望能夠穩定成長。