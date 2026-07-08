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影／譴責中共發射潛射洲際飛彈 顧立雄：證實中共是麻煩製造者

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國防部部長顧立雄（中）上午前往立法院報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢。會前受訪針對中共日前向太平洋發射潛射洲際飛彈，顧立雄表示，據了解應該是「巨浪-2」（JL-2）型。記者蘇健忠／攝影
國防部部長顧立雄（中）上午前往立法院報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢。會前受訪針對中共日前向太平洋發射潛射洲際飛彈，顧立雄表示，據了解應該是「巨浪-2」（JL-2）型。記者蘇健忠／攝影

國防部部長顧立雄上午前往立法院報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢。會前受訪針對中共日前向太平洋發射潛射洲際飛彈，顧立雄表示，據了解應該是「巨浪-2」（JL-2）型，透過聯合情監偵以及多元情資來源管道，都有充分掌握。

顧立雄說，各國都已經譴責了，雖然沒有經過我國防空識別區，但這樣破壞區域和平穩定的一個作為，證實了中共確實是「麻煩的製造者」，國軍跟友盟國家會持續來密切關注、妥適應處。

針對「福建號」直驅西沙海域一事，顧立雄指出就他了解它是為了避颱，避完颱之後就回海南島母港，「遼寧號」的部分，它是出了青島古鎮口基地，出去應該會在渤海做艦載機起降訓練。

國防部部長顧立雄（左）上午前往立法院報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢。記者蘇健忠／攝影
國防部部長顧立雄（左）上午前往立法院報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢。記者蘇健忠／攝影

中共 顧立雄 國防部 彈道飛彈 國軍

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