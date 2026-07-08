批陸試射潛射飛彈是麻煩製造者 顧立雄：我聯偵掌握應是巨浪2

中共日前向西太平洋方向試射一枚潛射洲際彈道飛彈，國防部長顧立雄今天表示，我方全程掌握，據了解應該是一枚巨浪2型飛彈。他抨擊中共破壞區域和平穩定，更證明中共確實是麻煩的製造者。

中共日前向西太平洋試射一枚潛射洲際彈道飛彈，引發各國爭議，顧立雄表示，我方透過聯合情監偵系統以及多元情資來源管道，都有全程充分掌握，就我方了解應該是一枚巨浪2型飛彈。

顧立雄強調，各國都已經對中共發出譴責，雖然此次試射並未經過我方防空識別區，但這種破壞區域和平穩定的作為，已經證實中共確實是麻煩的製造者。我方和友盟國家會持續關注和妥適應處。

另一方面，傳出中共福艦號航艦6月底穿越台灣海峽南下後，日前率領編隊駛離西沙群島往南沙群島航行，進行編隊部署能力操演。顧立雄說，據了解福建號是為了避颱而出港，避颱後就回到海南島母港。另外對於日本方面持續追蹤遼寧號的動向，顧立雄說，遼寧號應該會在出海後，在渤海進行艦載機起降訓練。