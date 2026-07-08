共軍潛射 美批陸核武擴張 促軍控談判

中共海軍近日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切，美國國務院於美東時間六日晚間回應表示，北京快速且不透明的核武擴張，對區域、乃至於世界都造成極大的擔憂。北約秘書長呂特表示，這向北約傳達一項訊息，那就是北約不能對中國的軍事發展「天真」。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）六日表示，美國有監控中國試射飛彈，該飛彈落入南太平洋之中。他說，當美國比以往任何時候都更加努力防止核擴散之際，北京卻背道而馳。

皮戈特說，美方持續敦促中國參與有意義的軍控談判，並承諾對所有洲際彈道飛彈及太空發射建立定期通報機制，這樣的做法與聯合國安全理事會常任理事國（P5）成員國所做出的承諾是一致的；美國對盟友和夥伴的防衛承諾依然堅定不移。

呂特在北約安卡拉峰會前夕舉行的記者會上，被問及中國試射潛射戰略飛彈時，他透露已就此事與日本防衛大臣小泉進次郎交換意見。呂特解釋：「印太地區發生的事情，與跨大西洋地區發生的事情息息相關。」

呂特說：「我們也從烏克蘭戰爭中看到這一點，中國、北韓和伊朗都是俄羅斯對烏克蘭無端侵略戰爭的關鍵助力。因此，這再次證明我們不能天真，我可以向各位保證，我們正積極因應。」

日本時事通信社報導，日本首相高市早苗已決定不參加土耳其北約峰會；這是日本首相連續兩年缺席。每日新聞指出，儘管高市這次有受到峰會東道主土耳其的邀請，不過，因為預期不會跟美國總統川普召開場邊會談，因此決定不出席。

亞洲社會政策研究所高級研究員莫里斯指出，中國這次試射顯示核武發射手段從陸基進一步擴展，「這種射程的試驗是一項重大進展，顯示中國正發展更具存活能力及更遠射程的海基核嚇阻能力」，這也顯示中國海軍「有能力自接近中國沿海的堡壘海域威脅美國本土」。

日本共同社引述日本政府消息人士披露，中國很可能從海南島東側的海域，向南太平洋發射。

川普六日在白宮的活動並未提及中國試射潛射飛彈。共同社推測，美方可能是考量中國國家主席習近平即將訪美，優先穩定雙方關係。

陸：不進行核軍備競賽

針對外界關注，大陸外交部昨對此回應稱，事先已經向索羅門群島等南太平洋地區及有關國家作出了通報，符合國際法和國際慣例。

大陸外交部發言人毛寧表示，「這次試射活動是中國軍隊例行的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標」。她強調中共堅持走和平發展的道路，堅持自衛防禦的核戰略，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，「有關國家沒有必要過度解讀」。

據大陸國防部微信，大陸國防部發言人陳曦昨晚回應指出，共軍海軍戰略核潛艇組織潛射戰略飛彈試射，實現了預期目標；並強調推動核力量現代化「旨在保障國家戰略安全，維護全球戰略穩定」，不與任何國家進行核軍備競賽。