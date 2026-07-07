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比較3版本無人機條例 專家：藍白版未明定採購規模

中央社／ 台北7日電
立法院會3日將行政院版、國民黨版與民眾黨版的無人機條例草案，付委審查。圖為勁蜂一型攻擊無人機。聯合報系資料照
立法院會3日將行政院版、國民黨版與民眾黨版的無人機條例草案，付委審查。圖為勁蜂一型攻擊無人機。聯合報系資料照

立法院會3日將行政院版、國民黨版民眾黨版無人機條例草案，付委審查。一名國防專家指出，國軍要補足的3項重要無人裝備，藍白兩個版本名義上兼顧國防與產業，但都沒有明定裝備採購規模，也沒有給產業穩定訂單的保證。

立法院會3日將國民黨團所提「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」、民眾黨團所提「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，以及行政院所提「國防自主無人載具採購特別條例草案」，交經濟、外交及國防、財政3委員會審查。

一名熟悉國防事務的專家表示，行政院版本聚焦在3項原先被編入新台幣1.25兆元國防特別條例委製項目的裝備，當時這批項目被刪除，國防部長顧立雄形容是戰力遭掏空，美方也表態認為，這些重要裝備取得拖延，只會讓中共得利，並認為補足刻不容緩，國防部在這次無人機條例要補的就是「這個戰力缺口」。

專家說，國軍要補足的3項重要無人裝備，在野兩版都沒有把項目與經費寫進條文，國民黨版含糊帶過，民眾黨版則把無人艇排除在外。

專家提到，在野黨這次以逐年編列、逐年監督為由，堅持以年度預算來辦理，先不說截至現在，2026年度中央政府總預算卡關逾300天，還沒有審完，若改以年度處理，有迫切性的國防預算恐怕前途難料，事實上，即便是跨年度的特別預算，也要經過國會的每年審議，在野黨的理由顯然沒有事實作為根據。

專家分析，3版本無人機條例在主管機關的歸屬，政院版循例由國防部主管，法案送外交及國防委員會，國民黨版、民眾黨版都把主管機關換成經濟部，法案改送經濟委員會，一旦涉及國防事務又可能改採聯席審查，可以接觸到機密的人一下子多了一倍。

專家說，在野兩個版本名義上兼顧國防與產業，卻都沒有明定裝備採購規模，也沒有給產業一個穩定訂單的保證，而國產化硬指標、逐案審查、年度編列，每一道寫進條文的限制，都可能變成日後杯葛的著力點，真要按這個節奏，最急的戰力補得最慢，產業也未必等得到足以依靠的訂單，最後是兩頭都落空。

無人機 國民黨版 民眾黨版 國軍 國防部

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