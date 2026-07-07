快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍神弓操演 「人攜式刺針飛彈」首度實彈射擊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方在九鵬地區展開「神弓操演」飛彈實彈射擊，去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈試射演練。負責首都衛戍的憲兵部隊，今年也第一次參與操演。圖／青年日報臉書
軍方在九鵬地區展開「神弓操演」飛彈實彈射擊，去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈試射演練。負責首都衛戍的憲兵部隊，今年也第一次參與操演。圖／青年日報臉書

為了驗證三軍野戰防空部隊的訓練成效及系統效能，軍方從昨天起在九鵬地區展開「神弓操演」飛彈實彈射擊，去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈射擊。負責首都衛戍的憲兵部隊，今年也第一次參與操演。

陸軍「115年精準飛彈射擊」從周一起在九鵬地區一連3天進行防空飛彈實彈射擊訓練，過程結合「神弓」及「神鷹」操演，共排定陸軍21砲指部、海軍陸戰隊66、99旅、澎防部、陸航601旅及憲兵指揮部等單位參加操演。

國軍於去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈射擊。憲兵指揮部在接裝「人攜式刺針飛彈」後，今年也首度參與「神弓操演」，驗證新式防空武器接裝成效與衛戍區聯合防空戰力。

據青年日報報導，官兵在射擊前檢查刺針飛彈尋標器、敵我識別天線、尾蓋導爆索等諸元後，隨著「靶機通過Bravo點」指令響起，射手肩負飛彈進入陣地，必須在12秒內連貫完成目標捕捉、敵我識別、飛彈啟動，到目標鎖定、音頻判聽、距離判定及實施超仰等接戰程序，當尋標器捕捉到熱源，系統發出高頻「嗶」聲與貼片震動提示，射手確認尋標器訊號穩定，即可扣下扳機，發射飛彈。

另外，復仇者飛彈車與雙聯裝刺針系統則針對難度更高的「高速移動靶彈」實施射擊。

陸軍 憲兵 漢光演習

延伸閱讀

共軍潛射洲際飛彈 陸專家：強化「三位一體」核威懾力

中國試射飛彈 日媒：可能從海南島東側海域發射

大陸試射潛射彈道飛彈 日本：未飛躍EEZ上空、持續警戒

國際關切…共軍潛射洲際飛彈 射入太平洋

相關新聞

替代役免等召集令！內政部推新系統 一票網友喊：快幫朋友查

內政部推新「替代役備役召集預告查詢系統」，役男可提前查詢召訓類別及時程，無需等召集令寄達。新系統旨在提升資訊透明度，幫助役男更好安排生活與工作。評論區網友熱議，引發廣泛關注。

陸軍神弓操演 「人攜式刺針飛彈」首度實彈射擊

為了驗證三軍野戰防空部隊的訓練成效及系統效能，軍方從昨天起在九鵬地區展開「神弓操演」飛彈實彈射擊，去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈射擊。負責首都衛戍的憲兵部隊，今年也第一次參與操演。

國軍志願役人力成長5000人 國防部：加薪有助穩定從軍意願

針對國軍人力現況，國防部近期送交立法院的最新報告統計，截至去年底，全軍編現比為80%。今年6月與去年同期相比，志願役人力成長約5000餘人。軍方解釋，提升待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有成效。

陸潛射洲際飛彈 吳釗燮批：加劇印太緊張的挑釁行動

中國昨日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，國安會秘書長吳釗燮在社群平台Ｘ表示，中國試射了一枚據信為「巨浪-2」（JL-2）潛射彈道飛彈（SLBM），飛越菲律賓上空。這是一項加劇印太地區緊張局勢的挑釁行動，中國再次證明自己是區域內的霸凌者。

陸核潛射洲際飛彈 翁履中：未必成功讓美軍退卻 而是讓台灣人懷疑自己

中共解放軍昨日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際關注。旅美學者翁履中指出，此次行動表面上是軍事測試，實則傳遞政治訊號，北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己，沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮。

共軍核潛試射洲際飛彈 美斥引發世界擔憂 促建立預警機制

中共解放軍海軍近日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切，美國國務院於美東時間6日晚間回應表示，北京快速且不透明的核武擴張對區域，乃至於世界都造成極大的擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。