聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍神弓操演 「人攜式刺針飛彈」首度實彈射擊
為了驗證三軍野戰防空部隊的訓練成效及系統效能，軍方從昨天起在九鵬地區展開「神弓操演」飛彈實彈射擊，去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈射擊。負責首都衛戍的憲兵部隊，今年也第一次參與操演。
陸軍「115年精準飛彈射擊」從周一起在九鵬地區一連3天進行防空飛彈實彈射擊訓練，過程結合「神弓」及「神鷹」操演，共排定陸軍21砲指部、海軍陸戰隊66、99旅、澎防部、陸航601旅及憲兵指揮部等單位參加操演。
國軍於去年漢光演習期間公開的「人攜式刺針飛彈」，今年首度參加實彈射擊。憲兵指揮部在接裝「人攜式刺針飛彈」後，今年也首度參與「神弓操演」，驗證新式防空武器接裝成效與衛戍區聯合防空戰力。
據青年日報報導，官兵在射擊前檢查刺針飛彈尋標器、敵我識別天線、尾蓋導爆索等諸元後，隨著「靶機通過Bravo點」指令響起，射手肩負飛彈進入陣地，必須在12秒內連貫完成目標捕捉、敵我識別、飛彈啟動，到目標鎖定、音頻判聽、距離判定及實施超仰等接戰程序，當尋標器捕捉到熱源，系統發出高頻「嗶」聲與貼片震動提示，射手確認尋標器訊號穩定，即可扣下扳機，發射飛彈。
另外，復仇者飛彈車與雙聯裝刺針系統則針對難度更高的「高速移動靶彈」實施射擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。