陸軍神弓操演 「人攜式刺針飛彈」首度實彈射擊

中共解放軍昨日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際關注。旅美學者翁履中指出，此次行動表面上是軍事測試，實則傳遞政治訊號，北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己，沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮。

2026-07-07 10:50