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國軍志願役人力成長5000人 國防部：加薪有助穩定從軍意願

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部近期送交立法院的最新報告統計，截至去年底，全軍編現比為80%。今年6月與去年同期相比，志願役人力成長約5000餘人。軍方指出，提升待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有成效。記者陳正興／攝影
國防部近期送交立法院的最新報告統計，截至去年底，全軍編現比為80%。今年6月與去年同期相比，志願役人力成長約5000餘人。軍方指出，提升待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有成效。記者陳正興／攝影

針對國軍人力現況，國防部近期送交立法院的最新報告統計，截至去年底，全軍編現比為80%。今年6月與去年同期相比，志願役人力成長約5000餘人。軍方解釋，提升待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有成效。

立法院外交及國防委員會明日排定邀請國防部長顧立雄報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」，根據國防部送交委員會的報告指出，統計至去年底，全軍編現比為80%，其中志願役占77.3％，一年期義務役占2.7%。

國防部指出，在推動人性化管理措施、優化住用環境、放寬入營甄選條件及提高薪資待遇等多項措施後，114年志願役人力比113年增加約3000餘人，114年留營率也較113年度提升5.2%，不適服人數則較113年度減少1652人。另統計今年6月與去年同期相比，志願役人力成長約5000餘人，顯示各項政策推動及薪資待遇提升，均有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力已有顯著提升。

國防部報告同時也指出，受到少子化影響，可徵役男從110年起呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數已跌破10萬人，116年研判將進一步降至7萬7000餘人，對國軍人力補充形成挑戰。

報告強調，國防部依據敵情威脅、防衛作戰需求及勤務專業特性與任務繁重程度，持續檢討修訂各項勤務加給的對象、種類和金額。對於在戰鬥部隊服役的義務役官兵，也規劃按月支領戰鬥部隊加給，以增進服役意願。

國防部並提到，國軍持續推動女性人力運用，從80年起逐步增加女性人力，100年女性進用比例為8.2%，至今女性官兵服役人數占現員比例約16.6%，與美國17.7%、法國17%相近。目前除潛艦及救難艦受空間限制外，三軍所有職務均已開放女性官兵歷練，未來也將持續推動女性友善職場環境，吸引更多女性專業人士投入國軍。

志願役 國防部 人力

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