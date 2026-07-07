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美敦促陸參加限武會議 總統府也呼籲：回到國際秩序

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中國大陸6日發射潛射洲際飛彈，美國國務院7日聲明，指北京快速發展不透明核武，敦促陸方參加限武會議。對此，總統府發言人郭雅慧受訪回應，呼籲中國大陸克制、回到以規則為基礎的國際秩序上。

郭雅慧說，北京在島鏈之中製造軍事壓力，同時也對周遭國家做灰帶侵擾，還有針對東海、南海跟台海周邊，以假執法的方式，進行真擴權；再加上昨天對著太平洋試射洲際彈道飛彈，都引起國際之間的恐慌。我方呼籲中國克制、要回到以規則為基礎的國際秩序上。

郭雅慧指出，我方會持續強化自我防衛能力，以實力帶來和平，同時也會跟國際友盟持續合作，確保在印太與台海之間的民主、和平和繁榮。

另有關媒體人板明夫昨天被中國籍人士突襲毆打，郭雅慧表示，首先要對矢板明夫表達最誠摯的慰問，祝福其早日康復，同時要感謝警方第一時間迅速掌握嫌犯行蹤，在機場就把人順利逮捕，後續交由司法單位會再進行更詳盡的調查與咎責。

郭雅慧提到，這起案件是中國在實施《民族團結進步促進法》之後第一起在台灣所發生跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，府方表達嚴厲譴責，同時也凸顯了中國在全世界各地用跟蹤騷擾、暴力脅迫的方式壓制多元的聲音、箝制言論自由。

她強調，台灣是民主法治社會，這樣的情況逾越了民主法律的底線，是不會容許的，接下來我方也會跟民主友盟國家持續反制中共的跨國鎮壓。

郭雅慧呼籲中國，與其在島鏈之間製造軍事壓力、窮兵黷武，還不如做好內政，照顧自己國人；與其跨國鎮壓暴力威脅，還不如以德服人。這些行徑反倒讓國際社會更看清楚中國政權的本質。

她也呼籲國人特別注意，中國《民族團結進步促進法》在1日正式上路，到中國一定要加倍地注意風險。如果以2024年統計到今年6月30日為止，台灣人在中國遭到關押或是限制人身自由盤查，人數有374人之多。7月1日之後惡法正式上路，呼籲國人到中國一定要加倍謹慎注意安全。

總統府 國務院 東海 飛彈 中國

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