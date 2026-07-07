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替代役免等召集令！內政部推新系統 一票網友喊：快幫朋友查
替代役備役不用等召集令寄到才知道時間了！內政部近日宣布，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，備役役男可直接上網查詢未來召訓類別及時程，方便提前安排工作、生活與個人行程。消息曝光後，引發網友熱烈討論。
內政部在臉書表示，「替代役備役召集預告查詢系統」已正式上線，讓替代役備役役男可提前查詢召訓類別與預計時程，不必等到召集令寄達才得知資訊，有助於及早規劃工作、生活及其他行程安排。
內政部也指出，除了召集資訊更加透明外，替代役相關福利也持續提升。自今年7月1日起，替代役團膳主、副食費全面調升，依服勤地區不同，每月提高至4560元至5580元不等，其中本島地區最高調幅達18.75%，若與十年前相比，累計最高已調升約五成，希望提供役男更充足的營養補給。內政部也提醒，曾服替代役的備役役男，可先上系統查詢相關資訊，提早安排更安心。
貼文一出後，不少網友都表示「全台灣的前男友皆已被前女友查詢完畢」、「應該是：『不用等召集令來，你可以先報名』」、「你可以不查，但一定要幫你朋友查」、「最近太少人查（ㄅㄠˋ）詢（ㄇㄧㄥˊ）了，要出來宣傳一下」、「這是報仇網站嗎」、「明明就是報名系統」、「我一直以為這是教召報名系統」、「這是釣魚網站，願者上鉤」。
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