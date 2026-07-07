陸潛射洲際飛彈 吳釗燮批：加劇印太緊張的挑釁行動

中國昨日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，國安會秘書長吳釗燮在社群平台Ｘ表示，中國試射了一枚據信為「巨浪-2」（JL-2）潛射彈道飛彈（SLBM），飛越菲律賓上空。這是一項加劇印太地區緊張局勢的挑釁行動，中國再次證明自己是區域內的霸凌者。

總統府發言人郭雅慧今表示，北京在島鏈之中製造軍事壓力，同時也對周遭國家做灰帶侵擾，還有針對東海、南海跟台海周邊，以假執法的方式，進行真擴權；再加上昨天對著太平洋試射洲際彈道飛彈，都引起國際之間的恐慌，所以我們呼籲中國克制、要回到以規則為基礎的國際秩序上。

郭雅慧強調，我方會持續強化自我防衛能力，以實力帶來和平，同時也會跟國際友盟持續合作，確保在印太與台海之間的民主、和平和繁榮。