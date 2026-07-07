陸核潛射洲際飛彈...翁履中：未必讓美軍退卻目的讓台灣人懷疑自己

中共解放軍昨日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際關注。旅美學者翁履中指出，此次行動表面上是軍事測試，實則傳遞政治訊號，北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己，沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮。

翁履中分析，此次試射傳遞的第一個政治訊號是對內，解放軍近年歷經火箭軍與軍方高層整肅，北京藉此向內部證明，戰略核力量並未因人事清洗而失去運作能力。對中共高層而言，這是重建軍隊信心、展示軍事現代化成果，並向國內宣示國家安全仍牢牢掌握在黨的手中。

翁履中說，第二個訊號則是針對美國及其印太盟國，他認為，北京並非要告訴美國「我已經比你強」，而是要傳達「你若介入印太衝突，成本會越來越高」。潛射彈道飛彈的意義，不是拿來打台灣，而是嚇阻想介入台海或南海衝突的外部力量，讓華府知曉軍事優勢的代價與風險已顯著增加。

翁履中指出，第三個訊號則是對台灣台灣並非遠程飛彈的主要軍事目標，北京有更多更直接、有效的工具。然而，試射會產生顯著的心理效果，讓部分台灣民眾懷疑美國敢不敢來，進而動搖社會信心。如果美方沒有強硬表態，則北京希望的效果就會更清楚呈現，飛彈不是只射向太平洋，也是射向台灣社會的信心。

翁履中表示，在台灣內部政治高度對立情況下，中國軍事展示往往被不同陣營拿來強化論述。一方主張避免挑釁，一方主張加速軍備，兩者都落入北京希望台灣陷入的框架，將複雜兩岸問題簡化成軍事差距問題，若只比軍事規模，台灣一定容易焦慮，但台灣競爭力不在軍事，而在科技、產業鏈、人才，以及民主社會的彈性與文化底蘊。

翁履中說，北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己。只要台灣內部開始相信「反正沒有人會幫我們」、「反正再努力也沒用」、「反正對方陣營才是台灣最大問題」，那兩岸之間的心理戰，就已經達到效果。因此這次核潛艇試射真正給台灣的提醒不是中國又有新武器，而是台灣還有沒有共同意志。

翁履中說，軍事準備當然重要，但台灣更需要政治人物理解，團結不是口號，而是國家安全的基礎。沒有團結的社會，再多軍購都會被懷疑；沒有信任的民主，再多盟友承諾都會被削弱；沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮。