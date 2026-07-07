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矢板明夫被打犯嫌昨落網 中市警察局長：清查是否有在地協力者

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市警察局長吳敬田說明，今天上午開始警詢，也會逐一清查廖嫌的通聯和住宿，調查是否有在地人士協力。記者陳敬丰／攝影
台中市警察局長吳敬田說明，今天上午開始警詢，也會逐一清查廖嫌的通聯和住宿，調查是否有在地人士協力。記者陳敬丰／攝影

日本媒體人矢板明夫昨（6）日受邀到台中演講，離開飯店時遭不明人士攻擊臉部，警方鎖定犯嫌，昨天下午在台中國際機場逮捕持有香港護照的廖姓男子。台中市警察局長吳敬田說明，今天上午開始警詢，也會逐一清查犯嫌的通聯和住宿，調查是否有在地人士協力。

吳敬田表示，警方昨天第一時間調閱監視器，發現歹徒有換衣服，在機場攔截廖姓男子；廖男左晚表示很累，警方便依刑訴法規定停止夜間詢問，今天上午開始警詢，帶詢問完畢再送到地檢署複訊，也會建請檢方聲押，以利後續清查相關事證。

吳敬田指出，警方會追查廖男7月2日入境後的所有行蹤，調閱監視器、住宿飯店以及通聯紀錄，逐一清查是否有在地人士協力，以及犯案動機；從上午的警詢影像來看，廖男看起來有配合詢問，至於詳細內容涉及偵查不公開，目前不便透露。

矢板明夫受春雨文教基金會邀請擔任營隊講師，7月6日在台中市永豐棧酒店演講，上午11時許演講結束離開飯店時，遭歹徒攻擊臉部，嘴唇破裂。矢板透露，當時該男子叫住他說了一句話，但聽不清楚說了什麼，就被一拳打在臉上，滿口是血。

日本資深媒體人矢板明夫6日受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部。圖／議員施志昌提供
日本資深媒體人矢板明夫6日受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部。圖／議員施志昌提供

矢板明夫 警察 台中

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