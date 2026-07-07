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共軍核潛試射洲際飛彈 美斥引發世界擔憂 促建立預警機制

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
共軍核潛艇向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，具備「二次核打擊」意涵，引發國際關切。新華社
共軍核潛艇向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，具備「二次核打擊」意涵，引發國際關切。新華社

中共解放軍海軍近日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切，美國國務院於美東時間6日晚間回應表示，北京快速且不透明的核武擴張對區域，乃至於世界都造成極大的擔憂。

美國國務院表示，美國持續敦促中國參與有意義的軍備控制討論，並承諾對所有洲際彈道飛彈，建立定期的預警通報機制。

針對中國向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）6日表示，美國有監控中國試射飛彈，指該飛彈落入南太平洋之中。

皮戈特說，當美國比以往任何時候都更加努力防止核擴散之際，北京卻背道而馳；皮戈特表示，北京快速且不透明的核武擴張，引發了區域和世界的極大擔憂。

皮戈特說，美方持續敦促中國參與有意義的軍控談判，並承諾對所有洲際彈道飛彈及太空發射建立定期通報機制，並指出，這樣的做法與聯合國安全理事會常任理事國（P5）成員國所做出的承諾是一致的。

皮戈特也說，美國對盟友和夥伴的防衛承諾依然堅定不移。

共軍 國務院 彈道飛彈

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