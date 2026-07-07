國安局長蔡明彥：中共軍演熱季 海上動員升高

紐約時報五日報導，中國海警四日續派艦艇出沒在台灣東部海域，顯示在對台施壓行動中開闢新戰線，表達擁有台灣及其周邊海域主權，挑戰台灣對未來任何入侵行動至關重要的海域控制。

中國海警船過去也曾在台灣東部活動，不過，美國空軍前軍官、追蹤國際海上灰色地帶活動的SeaLight計畫主任鮑爾指出，這次不同的是，巡邏行動更密集、協調性更高，且伴隨明確政治宣示。

鮑爾說：「這再次顯示，中國打算持續對台灣施壓，並傳遞警告：未來它可能會變得更加孤立，對外聯繫也更容易被切斷。」

常在個人社群發布中共軍情動態的國安會秘書長吳釗燮，四日再度發文指出，中共展開大規模海上動員，出動軍艦與海警船達到空前的一一○艘。國安局長蔡明彥昨在立院備詢表示，目前正處中共解放軍戰區層級軍演的熱季，有四支中共海軍編隊在西太平洋活動，整體看來，其海上船艦動員確有升高趨勢。

蔡明彥表示，現有四支中共海軍編隊在太平洋活動，包括南太平洋一支，日本奄美大島南部有兩支，還有一支在菲律賓東部的聖安娜水域。