觀察站／共軍七七紀念日前「亮劍」 針對性不言而喻

共軍昨朝太平洋發射攜載有模擬彈頭的潛射洲際飛彈，雖聲稱「不針對任何特定國家和目標」，大陸外交部發言人毛寧還要「有關國家不要過度解讀」，但試射時間點就在對日抗戰全面爆發的七七事變八十九周年前一天，共軍對誰「亮劍」，不言而喻。

中方表示，試射前已向有關國家作通報，除澳洲、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭等南太國家外，日本也接獲通報，因為中方為發射飛彈設定的火箭殘骸掉落區域，涵蓋了和歌山縣串本町的潮岬以南海域，其中涉及日本的專屬經濟區（ＥＥＺ）。

日本政府在接獲通報後，隨即「強烈要求」中方重新考慮試射計畫，「避免對日本的安全構成威脅」，同時對中方趨於頻繁的軍事活動表達嚴重關切。

中日關係自去年十一月，日相高市早苗「台灣有事」論後轉趨緊張，五月底日菲宣布啟動海域畫界談判，讓陷入冰點的中日關係更為緊繃。中共還將日本解禁武器出口、在西南諸島部署中程飛彈，視為加速「再軍事化」進程，除頻繁海域巡查，也不斷擴大對日物項的出口管制。

共軍昨除了發射洲際飛彈，中俄海軍「海上聯合─二○二六」聯合演習也在青島開幕。中俄部隊隨後將轉移至太平洋實施海上巡航，預料將航經日本周邊海域，必將再度引起中日對峙。

在日本加強日美同盟、日美菲聯合演習之際，中共也積極拉攏北韓、俄羅斯共同行動，但試射洲際飛彈至太平洋海域、提高核威懾之舉，必然引發包含美國在內國際社會的嚴重關切，局勢恐更難平息。