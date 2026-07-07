總統府譴責陸方 專家研判啞彈

中國昨天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。總統府發言人郭雅慧表示，北京近來相繼在島鏈間升高軍事壓力、施行殘害國際人權的「跨國鎮壓」專法，現在更以試射洲際飛彈意圖威嚇國際社會，府方對這一系列的單邊行為表達嚴正譴責。

郭雅慧表示，中國近來持續不斷在區域間進行各項軍事演習，同時對周邊國家進行灰色地帶襲擾與海上脅迫，近期更在東海、南海及台海等周邊海域，遂行所謂「執法」的威權擴張，北京當局的行徑已造成印太區域與國際社會的不安，更凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯；呼籲中國克制，並回到以規則為基礎的國際秩序正確軌道上，立即停止不負責任的單邊行為。

陸委會昨晚以書面回應，共軍藉發射潛射洲際彈道飛彈，刻意展示軍事武力，升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定。陸委會表示，台灣將堅定捍衛國家主權安全與區域和平穩定，呼籲國際社會共同關注中共軍事擴張與挑釁威脅。

中共昨天試射「巨浪」系列潛射彈道飛彈，落點位於南太平洋。國防部新聞處長喬福駿少將表示，國軍針對中共飛彈試射等活動，運用聯合情監偵手段，均能有所掌握；中共此次向太平洋發射飛彈，雖未經過我方防空識別區，但已對區域和平穩定造成威脅。國軍將協同友盟國家嚴密關注事態發展，適切應處。

中華戰略學會資深研究員張競則指出，依據公開資訊，美國與飛彈飛行路徑上可能受影響國家，都在前天就接到陸方通知；日本保安廳也於昨天早晨發布了航船通告，並且於確認飛彈發射後，發布取消警戒的通告。另外從中共派在目標區水域的艦船陣容，可判斷這枚飛彈裝置的是單純配重用的啞彈，不具遙測功能。

張競表示，解放軍的彈道飛彈潛艦試射，向來選擇在渤海，但以往多向西打，落點在內陸靶場。就此次落彈位置來看，巨浪─二與巨浪─三飛彈的射程都足夠，但從北京如此高調，發射新款巨浪─三的可能性較高。