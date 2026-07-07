聽新聞
0:00 / 0:00

總統府譴責陸方 專家研判啞彈

聯合報／ 記者程嘉文周佑政張鈺琪／台北報導

中國昨天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈總統府發言人郭雅慧表示，北京近來相繼在島鏈間升高軍事壓力、施行殘害國際人權的「跨國鎮壓」專法，現在更以試射洲際飛彈意圖威嚇國際社會，府方對這一系列的單邊行為表達嚴正譴責。

郭雅慧表示，中國近來持續不斷在區域間進行各項軍事演習，同時對周邊國家進行灰色地帶襲擾與海上脅迫，近期更在東海、南海及台海等周邊海域，遂行所謂「執法」的威權擴張，北京當局的行徑已造成印太區域與國際社會的不安，更凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯；呼籲中國克制，並回到以規則為基礎的國際秩序正確軌道上，立即停止不負責任的單邊行為。

陸委會昨晚以書面回應，共軍藉發射潛射洲際彈道飛彈，刻意展示軍事武力，升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定。陸委會表示，台灣將堅定捍衛國家主權安全與區域和平穩定，呼籲國際社會共同關注中共軍事擴張與挑釁威脅。

中共昨天試射「巨浪」系列潛射彈道飛彈，落點位於南太平洋。國防部新聞處長喬福駿少將表示，國軍針對中共飛彈試射等活動，運用聯合情監偵手段，均能有所掌握；中共此次向太平洋發射飛彈，雖未經過我方防空識別區，但已對區域和平穩定造成威脅。國軍將協同友盟國家嚴密關注事態發展，適切應處。

中華戰略學會資深研究員張競則指出，依據公開資訊，美國與飛彈飛行路徑上可能受影響國家，都在前天就接到陸方通知；日本保安廳也於昨天早晨發布了航船通告，並且於確認飛彈發射後，發布取消警戒的通告。另外從中共派在目標區水域的艦船陣容，可判斷這枚飛彈裝置的是單純配重用的啞彈，不具遙測功能。

張競表示，解放軍的彈道飛彈潛艦試射，向來選擇在渤海，但以往多向西打，落點在內陸靶場。就此次落彈位置來看，巨浪─二與巨浪─三飛彈的射程都足夠，但從北京如此高調，發射新款巨浪─三的可能性較高。

總統府 南海 彈道飛彈

延伸閱讀

大陸試射潛射洲際飛彈 總統府嚴正譴責：意圖威嚇國際社會

張競：中共此次發射是啞彈 事前未刻意遮掩情資

中國試射飛彈 外交部譴責破壞現狀籲理性克制

共軍朝太平洋試射飛彈 國防部：對區域和平造成威脅

相關新聞

國際關切 共軍潛射洲際飛彈 射入太平洋

東亞局勢升高之際，共軍核潛艇昨天向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。這是共軍時隔約兩年再度試射洲際彈道飛彈。有別於前年九月發射陸基型洲際飛彈，昨天發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

鄰國不安 把南太平洋當靶場

紐約時報報導，中共解放軍海軍六日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切。此舉正值澳洲與多個太平洋島國簽署防務協議之際，也是中方自二○二四年後首次在太平洋試射飛彈。

總統府譴責陸方 專家研判啞彈

中國昨天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。總統府發言人郭雅慧表示，北京近來相繼在島鏈間升高軍事壓力、施行殘害國際人權的「跨國鎮壓」專法，現在更以試射洲際飛彈意圖威嚇國際社會，府方對這一系列的單邊行為表達嚴正譴責。

觀察站／共軍七七紀念日前「亮劍」 針對性不言而喻

共軍昨朝太平洋發射攜載有模擬彈頭的潛射洲際飛彈，雖聲稱「不針對任何特定國家和目標」，大陸外交部發言人毛寧還要「有關國家不要過度解讀」，但試射時間點就在對日抗戰全面爆發的七七事變八十九周年前一天，共軍對誰「亮劍」，不言而喻。

國安局長蔡明彥：中共軍演熱季 海上動員升高

紐約時報五日報導，中國海警四日續派艦艇出沒在台灣東部海域，顯示在對台施壓行動中開闢新戰線，表達擁有台灣及其周邊海域主權，挑戰台灣對未來任何入侵行動至關重要的海域控制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。