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鄰國不安 把南太平洋當靶場

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中共解放軍去年9月3日在北京舉行建軍80周年閱兵儀式，並展示多枚「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。路透
中共解放軍去年9月3日在北京舉行建軍80周年閱兵儀式，並展示多枚「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。路透

紐約時報報導，中共解放軍海軍六日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切。此舉正值澳洲與多個太平洋島國簽署防務協議之際，也是中方自二○二四年後首次在太平洋試射飛彈。

佛蒙特州密德伯里國際研究學院防止核武擴散專家路易斯示警，最新試射顯示，中國未來幾年可能加快測試具核能力的武器。他說，這代表中國進入新的試射時代，日益擴大的新型核飛彈系統，可能都會陸續公開測試；而且北京也更願意承擔相關試射帶來的政治代價。

路易斯認為，中國軍方此次試射的可能是「巨浪─三」型潛射洲際彈道飛彈。

區域內各國政府在這次發射前不久接獲警告。日本政府六日表示，中國當局五日已通知日本海上保安廳，將因太空垃圾墜落畫設相關區域；其中部分區域包含日本專屬經濟海域。日本政府表示，中國國防部在日本時間六日上午十時卅分向日本駐北京大使館說明進行發射彈道飛彈，警戒區域為日本和歌山縣潮岬地區以南海域。日本政府相關人士後來表示，「日方已確認，墜落物確實落入預定區域」。

日本內閣官房長官木原稔在記者會表示，針對中國海軍從戰略核動力潛艦發射的彈道飛彈，「目前沒有確認飛彈曾飛越日本領土或日本專屬經濟區上空」。木原稔表示，中國的軍事動向已成為日本及國際社會高度關切的議題，日方將持續蒐集、分析相關資訊，並全力加強警戒與監視。

紐西蘭外交部長皮特斯聲明「深表關切」，並稱這次試射似乎是「中國反覆出現的行為模式」之一。他說：「紐西蘭將其視為不受歡迎且令人憂心的發展。我們和其他太平洋國家鄰邦一樣，無意看到中國把南太平洋當成飛彈測試靶場。」

澳洲外交部長黃英賢稱這次試射「對區域造成不穩定」，並表示這是在中國快速擴張軍力的背景下發生，而中國在軍事意圖上缺乏透明度，也未能讓區域國家安心。

中共 紐約時報 中方

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