張競：中共此次發射是啞彈 事前未刻意遮掩情資

中共對南太平洋海域試射「巨浪」潛射彈道飛彈，對此國防部表示，我方運用聯合情監偵手段，對相關情況均能掌握。專家則指出，依據公開資訊，包括美國與飛彈飛行路徑上可能受影響國家，都在5日就接到陸方預告。日本保安廳也於今天早晨發布航船通告，並於飛彈發射後再度發布通告，取消海域警戒。另外從中共派在目標區水域的艦船陣容，可判斷這枚飛彈裝置的是單純配重用的啞彈，不具遙測功能。

中華戰略學會資深研究員張競說，早在歐巴馬時期，美國與中共就簽訂協議，如果舉行重大演訓，24小時之前必須通報。此次美國國務院與五角大廈都未對中共發表批評，可判斷北京曾經提前告知。

另外，今天上午東京時間8時29分，海上保安廳的「航行警告電傳廣播系統」（JAPAN NAVTEX）發出編號「26-1310」號布告，公告在和歌山縣潮岬（本州最南端）以南的海域，火箭殘骸掉落的危險範圍，並匡列警戒時間到8日早晨7時為止。這份布告上可以看到，日方（與其他受影響國家）收到告知的時間，是5日晚間22時（東京時間）。今天中午確認飛彈發射後，海上保安廳發出新通告，宣告解除警報。至於媒體報導，日方宣稱駐北京大使館發射前90分鐘的10時30分才接獲告知，此時應是中方向日方確認「立刻將要發射」。

張競表示，解放軍的彈道飛彈潛艦試射，向來選擇在渤海，但以往多向西打，落點在內陸靶場。就此次落彈位置來看，巨浪二型與巨浪三型飛彈的射程都足夠，但從北京如此高調，發射新款巨浪三型的可能性較高。

他也指出，中共派往彈著海域的兩艘「遠望」系列遙測船，並未關閉AIS船隻定位系統，所有人都可看到其身分，也可由它們的船位座標推斷預定落點。另外，這次沒有具備水下打撈能力的船隻隨行，也沒有擔任戒護兵力的作戰艦艇，可知這枚飛彈的彈頭，只是單純配重用的啞彈，並未裝上需要回收的感測儀器。