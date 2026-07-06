中國試射飛彈 外交部譴責破壞現狀籲理性克制

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。外交部譴責中國罔顧區域穩定、威脅和平現狀，強調此舉凸顯中方以軍事威懾作為政治工具，呼籲保持理性克制、避免誤判風險。

外交部晚間發布新聞稿指出，中國於6日向太平洋發射戰略飛彈，破壞區域和平穩定，引發國際社會關切。在國際社會致力維持國際和平安全之際，中國罔顧區域穩定，持續進行各種威脅和平現狀的行徑，外交部表達嚴正譴責。

外交部表示，中國近年持續透過軍事恫嚇、經濟脅迫及認知戰等灰色地帶行動，企圖片面改變印太現狀，不僅升高區域緊張情勢，更對以規則為基礎的國際秩序構成嚴重挑戰。此次中國試射戰略飛彈，再度凸顯以軍事威懾作為政治工具，不僅無助於區域和平穩定，同時加深周邊國家對中國擴張等憂慮。

外交部強調，維護台海與印太地區的和平穩定，已是全球高度關注的共同利益。任何片面升高緊張態勢、破壞現狀或以武力恫嚇他國的行徑，均不符合國際社會的期待與相關各方的利益，也與「聯合國憲章」和平解決爭端的宗旨背道而馳。中國應保持理性克制，避免採取任何可能升高誤判風險或危及區域安全的行動。

外交部說，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近國家密切合作，攜手維護台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。