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中國試射飛彈 外交部譴責破壞現狀籲理性克制

中央社／ 台北6日電

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈外交部譴責中國罔顧區域穩定、威脅和平現狀，強調此舉凸顯中方以軍事威懾作為政治工具，呼籲保持理性克制、避免誤判風險。

外交部晚間發布新聞稿指出，中國於6日向太平洋發射戰略飛彈，破壞區域和平穩定，引發國際社會關切。在國際社會致力維持國際和平安全之際，中國罔顧區域穩定，持續進行各種威脅和平現狀的行徑，外交部表達嚴正譴責。

外交部表示，中國近年持續透過軍事恫嚇、經濟脅迫及認知戰等灰色地帶行動，企圖片面改變印太現狀，不僅升高區域緊張情勢，更對以規則為基礎的國際秩序構成嚴重挑戰。此次中國試射戰略飛彈，再度凸顯以軍事威懾作為政治工具，不僅無助於區域和平穩定，同時加深周邊國家對中國擴張等憂慮。

外交部強調，維護台海與印太地區的和平穩定，已是全球高度關注的共同利益。任何片面升高緊張態勢、破壞現狀或以武力恫嚇他國的行徑，均不符合國際社會的期待與相關各方的利益，也與「聯合國憲章」和平解決爭端的宗旨背道而馳。中國應保持理性克制，避免採取任何可能升高誤判風險或危及區域安全的行動。

外交部說，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近國家密切合作，攜手維護台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部 彈道飛彈 中方

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