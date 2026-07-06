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大陸試射潛射洲際彈道飛彈 總統府：意圖威嚇國際社會

中央社／ 記者葉素萍台北6日電

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈總統府發言人郭雅慧晚間表示，北京近來相繼在島鏈間升高軍事壓力、施行殘害國際人權的「跨國鎮壓」專法，現在更以試射洲際飛彈意圖威嚇國際社會，府方對這一系列的單邊行為表達嚴正譴責。

郭雅慧向媒體表示，中國近來持續不斷在區域間進行各項軍事演習，同時對周邊國家進行灰色地帶襲擾與海上脅迫，近期更在東海、南海台海等周邊海域，遂行所謂「執法」的威權擴張，北京當局的行徑已造成印太區域與國際社會的不安，更凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯；呼籲中國克制，並回到以規則為基礎的國際秩序正確軌道上，立即停止不負責任的單邊行為。

郭雅慧指出，維護印太區域和平穩定是國際共識，日前七大工業國（G7）領袖發表聯合聲明已重申，反對任何透過武力或脅迫，在東海、南海及台灣海峽片面改變現狀的企圖。

她說，台灣將持續強化自身防衛能力，以實力帶來和平，並與理念相近民主友盟攜手合作、集體防禦、責任分擔，發揮嚇阻效果，確保台海及印太區域的自由、民主與繁榮。

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