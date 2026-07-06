大陸試射潛射洲際彈道飛彈 總統府：意圖威嚇國際社會

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。總統府發言人郭雅慧晚間表示，北京近來相繼在島鏈間升高軍事壓力、施行殘害國際人權的「跨國鎮壓」專法，現在更以試射洲際飛彈意圖威嚇國際社會，府方對這一系列的單邊行為表達嚴正譴責。

郭雅慧向媒體表示，中國近來持續不斷在區域間進行各項軍事演習，同時對周邊國家進行灰色地帶襲擾與海上脅迫，近期更在東海、南海及台海等周邊海域，遂行所謂「執法」的威權擴張，北京當局的行徑已造成印太區域與國際社會的不安，更凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯；呼籲中國克制，並回到以規則為基礎的國際秩序正確軌道上，立即停止不負責任的單邊行為。

郭雅慧指出，維護印太區域和平穩定是國際共識，日前七大工業國（G7）領袖發表聯合聲明已重申，反對任何透過武力或脅迫，在東海、南海及台灣海峽片面改變現狀的企圖。

她說，台灣將持續強化自身防衛能力，以實力帶來和平，並與理念相近民主友盟攜手合作、集體防禦、責任分擔，發揮嚇阻效果，確保台海及印太區域的自由、民主與繁榮。